Rookies du mois : le triplé pour Ja Morant et Kendrick Nunn

Pour la troisième fois consécutive, Ja Morant et Kendrick Nunn sont les rookies du mois !

Comme en octobre/novembre et décembre, le meneur des Grizzlies et l’arrière du Heat ont ainsi été choisis par la NBA, respectivement à l’Ouest et à l’Est. Le premier a particulièrement brillé, avec 17.5 points, 8.3 passes et 3.8 rebonds de moyenne à 54% de réussite au tir, et surtout 11 victoires en 15 sorties pour l’équipe du Tennessee.

Ce n’est pas mal non plus pour son camarade de Floride, avec 16.8 points, 3.5 passes et 2.8 rebonds, à 51% de réussite. Et un bilan de 7 victoires pour 4 défaites lorsque Kendrick Nunn était sur le terrain.