Les Nets auraient refusé Clint Capela en échange de Jarrett Allen et Taurean Prince

Ça s’agite vraiment autour de Clint Capela. Les Rockets cherchent activement à se séparer de leur pivot pour recruter un remplaçant moins cher à son poste, ainsi qu’un ailier défensif. Des discussions avec Atlanta et Boston ont déjà été évoquées, et The Ringer ajoute que Houston a également approché Brooklyn.

Pour les Texans, l’idée était de récupérer Jarrett Allen et Taurean Prince.

Du côté des Nets, on a fort logiquement refusé, le pivot à la coupe afro étant un excellent rapport qualité/prix dans son contrat rookie, qui court jusqu’en 2021, tandis que les problèmes de talon de Clint Capela inquiètent.