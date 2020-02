Dans le viseur de plusieurs franchises, Bogdan Bogdanovic aimerait rester à Sacramento

C’est une situation qui arrive de temps en temps lors d’une reconstruction : deux jeunes joueurs qui se montrent précieux sur le même poste, posant un problème de riche à leur dirigeants. Comme à Sacramento, où les Kings s’efforcent de faire cohabiter Buddy Hield et Bogdan Bogdanovic.

L’été dernier, le club avait la possibilité de prolonger les deux. Elle avait d’abord proposé 50 millions sur quatre ans au Serbe, une offre qu’il a refusée, avant de parvenir à un accord sur le double de ce prix avec le Bahaméen.

Mais ce dernier a laissé depuis six matchs sa place de titulaire à son coéquipier, et a fait savoir que cela lui déplaisait. Comme lorsqu’il a menacé de demander son transfert au moment des négociations de son contrat.

Les Lakers et les Hornets sur le coup

S’il a été efficace hier soir avec 23 points à 5/7 aux tirs, Bogdan Bogdanovic n’avait pas convaincu lors de ses cinq premiers matchs dans le cinq. Son silence sur son avenir n’est pas non plus très rassurant pour ses dirigeants, alors qu’il est free agent (protégé) cet été. Il fait donc un candidat idéal pour un transfert d’ici la « trade deadline ».

D’ailleurs, ESPN assure que les Lakers et les Hornets, parmi d’autres clubs, se sont renseignés sur son cas, les premiers ayant dans leurs rangs Kyle Kuzma, sur qui Sacramento a des vues.

À Charlotte, Devonte’ Graham et Terry Rozier occupent la traction arrière, mais la franchise est assez tôt dans sa reconstruction pour miser sur le Serbe, en se séparant d’un des deux – en échange de Julius Randle à New York, par exemple. D’autres franchises devraient faire leur entrée dans la danse d’ici jeudi.

Qu’en dit l’intéressé ? Qu’il souhaite rester à Sacramento. « Évidemment, j’aimerais rester. Je me suis installé ici. J’ai une maison et ma sœur est à l’université, et c’est donc plus facile » a-t-il expliqué à NBC Sports California. « Mais il faut se préparer à tout, surtout après ce qu’il s’était passé lors de la première année. Vous connaissez toujours la date, et vous savez que ça peut être vous. Il faut être prêt, bosser sur son jeu et se préparer à tout sur le plan mental. » Alors, Bogdan Bogdanovic sera-t-il encore à Sacramento vendredi ?