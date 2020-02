Kevin Love ne s’attend pas à être transféré…

La réception des Knicks était le dernier match des Cavaliers devant leur public avant la date limite des transferts, ce jeudi 6 février. Si les joueurs de John Beilein ont encore perdu (leur dernière victoire à domicile date du 23 décembre), Kevin Love a brillé avec 33 points à 12/20 au shoot, 13 rebonds et 6 passes, réalisant ainsi un de ses meilleurs matches de la saison.

A-t-il pensé que cela pouvait être son dernier dans la ville où il a remporté le titre, en 2016 ? « Non », répond l’intérieur au Plain Dealer. « C’est marrant, je n’y ai pas pensé jusqu’à cet instant. Je pense que c’est pareil pour d’autres joueurs ici, même si Tristan Thompson n’a pas joué. »

La seconde question qui vient naturellement, c’est bien évidemment de lui demander s’il va jouer son dernier match avec la franchise ce mercredi soir à Oklahoma City. « Je m’attends à finir la saison ici et à continuer de me donner à fond. Je ne pense pas qu’il va se passer grand-chose. Vraiment. Mais on verra. »

Les envies de départ de l’ancien des Wolves sont connues et les rumeurs ne semblent pas le déstabiliser, lui qui y est habitué. « Je n’ai rien entendu de précis, je ne sais pas à quoi m’attendre de la part de la franchise. Après, ça a toujours été comme ça. Depuis la seconde où je suis arrivé ici, ces discussions existent. Donc c’est facile à gérer même si, par le passé, c’était un peu différent car je savais à 100% qu’il n’y allait rien se passer. »

D’après ESPN, le marché est bouché pour l’intérieur, dont les 120.4 millions de dollars de contrat jusqu’en 2023 et le physique fragile plombent l’intérêt des autres équipes. Il y a donc de fortes chances de revoir Kevin Love devant son public dimanche soir pour la réception des Lakers de son ancien coéquipier LeBron James.