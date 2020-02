[Stats & Highlights] Orlando respire, Golden State confirme, Cleveland coule

Kevin Love a-t-il disputé son dernier match devant le public de Cleveland ? Peut-être. En tout cas, il aura réalisé une bonne prestation mais les Cavs coulent depuis plusieurs semaines et les Knicks en profitent.

Les Hornets, eux aussi, sont en grande souffrance, ce qui permet à Orlando de se relancer. Quant aux Warriors, ils ont enfin remporté deux parties consécutives en 2020 face à un Bradley Beal toujours aussi motivé par l’envie de prouver qu’il méritait sa place au All-Star Game.

Indiana – Dallas

Miami – Philadelphie

Brooklyn – Phoenix

Atlanta – Boston

Memphis – Detroit

Sacramento – Minnesota

Los Angeles Clippers – San Antonio

Charlotte – Orlando : 100-112

Actuellement en difficulté, le Magic peut compter sur les Hornets pour se relancer puisque les deux dernières victoires de la franchise auront été enregistrées face aux joueurs de James Borrego. Ces derniers, eux, souffrent en attaque depuis plusieurs jours.

Orlando a entamé le dernier quart-temps avec une avance de huit points, avant de doubler son avantage grâce à des paniers primés de Terrence Ross et Gary Clark. Devonte’ Graham, éteint depuis trois quart-temps, se réveille, mais Terrence Ross en remet une couche à 3-pts pour définitivement valider la victoire des Floridiens.

Hornets / 100 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval M. Bridges 35 5/15 2/7 4/4 5 3 8 2 3 1 0 1 16 18 C. Zeller 27 8/13 0/0 1/2 2 5 7 2 3 1 0 0 17 21 T. Rozier 35 7/14 2/8 2/3 0 3 3 2 1 0 1 0 18 14 D. Graham 36 6/13 3/9 0/0 0 1 1 5 4 1 3 0 15 12 D. Bacon 18 0/4 0/1 0/0 0 5 5 2 2 1 3 0 0 1 M. Williams 18 1/2 0/1 0/0 0 2 2 2 0 0 0 1 2 6 C. Martin 28 6/6 1/1 0/1 4 4 8 3 2 3 0 0 13 26 W. Hernangomez 21 4/10 0/1 0/2 2 5 7 2 1 0 4 0 8 5 M. Monk 22 4/12 1/3 2/2 2 3 5 4 0 1 1 0 11 12 Total 41/89 9/31 9/14 15 31 46 24 16 8 12 2 100 Magic / 112 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval A. Gordon 38 6/12 2/5 2/6 2 10 12 5 2 2 1 0 16 24 W. Iwundu 22 3/8 1/4 2/2 0 2 2 2 1 1 0 0 9 9 N. Vucevic 36 10/19 1/5 1/2 3 4 7 5 1 0 1 0 22 23 M. Fultz 35 4/6 1/2 3/4 0 1 1 14 3 2 2 0 12 24 E. Fournier 31 7/14 3/6 0/0 0 3 3 1 1 0 3 0 17 11 G. Clark 10 1/2 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 B. Johnson 4 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 M. Bamba 12 5/6 2/2 0/0 3 4 7 1 3 0 1 2 12 20 M. Carter-Williams 22 3/4 1/1 1/1 0 0 0 5 1 1 0 0 8 13 T. Ross 31 4/8 4/7 1/2 0 5 5 2 0 1 1 0 13 15 Total 43/80 16/34 10/17 8 29 37 35 12 7 9 3 112

Cleveland – New York : 134-139 (après prolongation)

Les défaites à domicile continuent de s’accumuler pour les Cavaliers. C’est la 11e de suite et elle est frustrante car Cleveland avait le match en main à cinq minutes du terme. Mais Marcus Morris a fait du dégât en inscrivant 10 points en dernier acte.

Néanmoins, après le panier de l’égalisation de Collin Sexton à 3-pts, l’intérieur n’a pas réussi à arracher la victoire à la fin du temps réglementaire. Il va donc faire la différence en prolongation pour répondre à un bon Kevin Love (33 points), avec deux paniers et deux lancers-francs dans ces cinq minutes supplémentaires.

Cavaliers / 134 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval K. Love 41 12/20 4/9 5/5 1 12 13 6 4 0 1 1 33 44 L. Nance Jr. 42 8/13 2/5 0/0 1 7 8 6 1 0 2 1 18 26 C. Osman 38 6/10 3/6 0/0 0 4 4 2 5 0 4 0 15 13 C. Sexton 40 11/22 3/5 4/4 1 1 2 7 2 1 2 0 29 26 D. Garland 39 5/10 4/7 0/0 0 1 1 5 1 1 1 1 14 16 J. Henson 18 4/4 0/0 1/1 1 2 3 3 4 1 1 0 9 15 D. Exum 16 2/4 0/0 0/2 1 2 3 2 0 1 0 0 4 6 M. Dellavedova 6 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2 K. Porter Jr. 24 4/8 2/2 2/6 0 0 0 3 1 2 2 0 12 7 Total 52/92 18/35 12/18 5 29 34 34 18 6 14 3 134 Knicks / 139 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Randle 38 9/16 0/2 2/2 2 6 8 3 3 2 3 0 20 23 M. Morris Sr. 36 8/15 2/4 8/8 1 1 2 1 3 0 1 0 26 21 T. Gibson 13 4/6 0/0 0/0 2 1 3 1 0 0 0 1 8 11 E. Payton 33 8/17 0/1 1/3 5 6 11 15 1 1 1 0 17 32 R. Bullock 25 3/6 1/4 0/0 1 3 4 1 1 1 0 0 7 10 B. Portis 28 5/8 2/5 0/0 0 1 1 0 2 1 2 0 12 9 K. Knox II 17 5/8 2/4 0/0 0 4 4 1 1 0 1 0 12 13 M. Robinson 15 2/2 0/0 0/0 0 2 2 1 3 1 1 0 4 7 D. Smith Jr. 20 6/11 1/1 2/6 0 3 3 6 2 4 2 0 15 17 F. Ntilikina 23 4/7 1/3 0/0 1 6 7 2 1 0 1 0 9 14 D. Dotson 16 3/6 1/2 2/2 0 1 1 2 1 1 0 0 9 10 Total 57/102 10/26 15/21 12 34 46 33 18 11 12 1 139

Washington – Golden State : 117-125

Pour Draymond Green, les Warriors sont en progrès. Cette seconde victoire de suite, contre les Wizards, en serait la preuve. Golden State a de nouveau été adroit de loin avec un 15/30 à 3-pts et a passé un 15-0 au retour des vestiaires.

En face, comme d’habitude, Bradley Beal a brillé (43 points) et les Wizards ont réussi à revenir à seulement cinq unités dans les quatre dernières minutes. Alec Burks et Glenn Robinson III vont rassurer dans le « money time » et Steve Kerr peut souffler.