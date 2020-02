Les Kings infligent une 12e défaite de suite à Minnesota !

De’Aaron Fox est chaud d’entrée de jeu. Il déborde facilement son adversaire pour aller au cercle une première fois, puis coupe au bon moment et réussit même un 3-points. Sacramento est mis sur les bons rails avec un 15-2 initial.

De’Aaron Fox en remet une couche à 3-points, sur le même spot, et la paire serbe combine bien avec Bogdan Bogdanovic qui sert Nemanja Bjelica pour le dunk sur jeu placé. Les Wolves essaient de garder leurs distances malgré une défense aux abois, avec Karl-Anthony Towns qui place un joli « up & under », plus la faute. Mais ce premier quart est possession des Kings, remporté 29-20.

Le retour aux affaires de De’Aaron Fox coïncide à nouveau avec un temps fort pour les Kings qui reprennent leurs aises au tableau d’affichage (+20) sur une interception conclue par leur meneur. Josh Okogie au dunk et Shabazz Napier, avec le panier primé ou le 3-points en fin de période, essaient de limiter la casse mais Minnesota n’arrive toujours pas à rivaliser à la pause : -15 (65-50).

Une fin de match à revoir pour les Kings

Le show Fox se poursuit en troisième quart. Le meneur donne à nouveau le ton dès le retour au jeu, avec une jolie volte pour le layup, avant d’accélérer et de placer un dunk supersonique dont il a le secret. Karl-Anthony Towns a beau conclure en face sur un alley-oop, ou Robert Covington faire ce qu’il peut défensivement, les Wolves sont largués au-delà de la vingtaine et bien loin du compte !

Jordan Bell vient cependant remettre Fox sur terre avec une belle bâche et Minny retrouve enfin un peu de vie. Jordan McLaughlin ramène même son équipe sous la dizaine en fin de 3e, une première depuis le début de match. Buddy Hield s’occupe de laisser un espace de sécurité avant le dernier quart (93-84).

Mais le même Hield se fait chiper le cuir dans les mains par Okogie qui file au cercle et il n’y a plus que 5 points d’écart ! Karl-Anthony Towns réduit même la distance à deux longueurs seulement, et les deux équipes sont enfin au coude à coude après le cavalier seul des Californiens. Mais Harrison Barnes en a assez vu. Le vétéran suit son propre raté et inscrit un 3-points pour refaire l’écart. Un écart qui ne sera définitif qu’après l’ultime raté de Wiggins qui fait gamelle à 3-points… Ça aurait envoyé tout le monde en prolongation (113-109).