Jimmy Butler plonge les Sixers dans la crise

Battu samedi face à Boston, Philadelphie se doit de montrer un tout autre visage face au Heat de Miami, un autre gros de la conférence Est. La volonté des hommes de Brett Brown est évidente en ce début de match : tenter de trouver Joel Embiid poste bas pour scorer des paniers près du cercle. Après son 1 sur 11 aux tirs face aux Celtics, le natif de Yaoundé s’illustre et permet à son équipe de répondre à un Jimmy Butler des grands soirs (19-18).

Le Heat ne se laisse pas dominer facilement et les entrées en jeu de Tyler Herro et Goran Dragic font du bien. Les deux remplaçants apportent de l’adresse longue distance en profitant des bons écrans posés par leurs joueurs intérieurs. Au buzzer, le Slovène donne 4 points d’avance au Heat (30-26).

Le Show Butler

Après avoir mis en confiance ses coéquipiers, Jimmy Butler commence à prendre ses responsabilités. Balle en main sur jeu placé ou à la conclusion sur jeu rapide, l’ancien joueur des Bulls donne des maux de tête aux 76ers (39-35). Philadelphie s’accroche dans cette première période. Le jeu proposé n’est pas très beau, mais l’essentiel est de marquer des points. Ils manquent de « spacing » en attaque et ils ne survivent dans cette première mi-temps que grâce à leur jeu intérieur. Auteur 23 points, Butler permet aux siens de garder les commandes du match et de rejoindre les vestiaires avec toujours ces quatre points d’avance (56-52).

Comme on pouvait s’y attendre, Miami a passé la vitesse supérieure au retour des vestiaires. Toujours porté par Butler, le Heat fait mal à des Sixers impuissants. Dès que les choses deviennent compliquées, Philly peine à trouver les solutions collectives pour laisser passer l’orage et surtout, les stars baissent la tête… Le « body language » est terrible côté Philly, et on sent une vrai cassure. Sur le plan du jeu, Bam Adebayo conteste toutes les prises de positons d’Embiid en s’efforçant de rester toujours devant lui. Collectivement, il n’y a plus rien alors que Butler continue son récital (71-57).

Personne n’est en mesure d’arrêter Jimmy Butler. En mission, l’arrière All-Star semble vouloir faire passer un message à certains décisionnaires adverses. Son talent offensif et surtout sa détermination défensive font de lui l’homme à tout faire côté floridien. Tout le monde semble être à son écoute et il s’impose en leader. Ce qu’il aurait dû être chez les Sixers (79-64).

Tête basse, Brett Brown tente de trouver des solutions, mais son équipe semble avoir lâché. Mentalement, elle n’est pas en capacité de jouer ce type de match et, collectivement, la présence d’Embiid, Ben Simmons et Al Horford en même temps sur le terrain reste problématique… En 12 minutes, le Heat a littéralement détruit un adversaire qui ne montre aucun signe de révolte (97-77).

La crise s’invite côté Sixers

Les bons passages de Mike Scott ce soir peuvent donner des idées au staff des Sixers pour les prochains matchs. Il amène de l’adresse à 3-points et permet à Embiid d’avoir plus de place dans la raquette. Mais défendre n’est pas son fort et Miami en profite pour garder une belle avance (109-86).

Le Heat déroule dans cette fin de match. Trouvé poste haut, Adebayo régale en attaque. Très bon passeur, il arrive toujours à trouver un coéquipier ouvert en attaque. Dragic et Robinson peuvent remercier leur coéquipier. Grâce à lui, ils peuvent shooter en rythme, le rêve de tout shooteur, et l’écart atteint les 30 points (124-94).

Les regards noirs des « stars » des Sixers en disent long alors que le Heat s’impose finalement de 31 points (137-106) avec 81 points inscrits après la pause ! Cette équipe ne progresse plus et en deux jours, elle a montré ses limites face aux gros. Inquiétant avant un déplacement chez les Bucks dans trois jours. D’ici là, peut-être que l’effectif aura été modifié…