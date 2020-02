Michael Porter Jr. a une autre priorité que le All-Star Weekend : les playoffs

Michael Porter Jr. ne rejoindra pas les rangs de ceux qui, jeunes ou moins jeunes, se plaignent de ne pas avoir été sélectionnés au prochain All-Star Weekend. Le vrai-faux rookie des Nuggets n’a pas été retenu parmi les participants du prochain Rising Stars Challenge.

Ces dernières semaines, il a profité des blessures dans son équipe pour prendre de plus en plus de place dans la rotation de Mike Malone. Et d’aligner les performances de choix.

Sur le mois de janvier, il s’est ainsi hissé parmi les rookies les plus performants de la ligue : 6e scoreur et 2e rebondeur de sa cuvée. Sur ces dix dernières sorties, Michael Porter Jr. tournait à plus de 14 points de moyenne (45% de réussite dont 51% de loin) et près de 10 rebonds. Il a même aligné cinq « double-double » sur cette période.

« Il sait que je mérite d’être à ce match mais je vais jouer en playoffs, ça a beaucoup plus de valeur que de participer à ce match »

Insuffisant pour convaincre donc. Vendredi, lors de l’annonce des participants, en guise de consolation sans doute, Mike Malone, qui voit notamment en lui une « machine à rebonds », lui a adressé un long texte. Son coach disait combien il était fier de sa saison.

« Il sait que je mérite d’être à ce match mais je vais jouer en playoffs, ça a beaucoup plus de valeur que de participer à ce match, » estime ainsi le Nugget. « Donc je vais continuer de bosser, me reposer durant cette coupure All-Star et être prêt pour cette seconde partie de saison. »

Michael Porter Jr. relativise ainsi largement sa non-sélection, préférant se concentrer sur le succès collectif de son équipe. « Il a d’autres priorités », confirme son coéquipier, Will Barton, en référence à la troisième place des Nuggets à l’Ouest, dans une conférence où ils ne manquent pas d’ambition.

« Je vais m’en servir comme une motivation même si je n’essaie pas vraiment de jouer avec un sentiment de colère, » reprend MPJ. « Ça ne va pas me rendre fou de ne pas y être, de sorte que j’essaie de marquer quantité de points. Ne pas être sélectionné ajoute de l’huile sur le feu, oui. C’est comme ça, c’est leur décision. »