Rising Stars Challenge : Jaxson Hayes s’excuse après son langage fleuri lié à sa non-sélection

« La NBA peut aller se faire voir, j’en n’ai rien à foutre. » Telle a été en substance la réaction de Jaxson Hayes après sa non-sélection pour le Rising Stars Challenge. L’intérieur des Pelicans, qui y voyait un choix « politique » de la ligue, a eu la bonne idée de s’exprimer ainsi dans une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux.

Jaxson Hayes s’est dans la foulée excusé pour cet écart verbal, avec un message posté sur son compte Instagram dans lequel il reconnait s’être exprimé avec « un langage inexcusable dans un moment de frustration. Ce que j’ai dit ne me représente en rien ! »

Le coéquipier de Zion Williamson et Nickeil Alexander-Walker, sélectionnés tous les deux, ajoute : « Je suis extrêmement reconnaissant de jouer en NBA, de représenter les New Orleans Pelicans et de rendre fiers ma famille et mes amis. Je ne ferais jamais quoi que ce soit qui puisse compromettre cette opportunité de pratiquer le jeu que j’aime et d’avoir cet impact positif sur les autres. »

Pour se rattraper, l’intérieur rookie, âgé de 19 ans, promet enfin « d’apprendre de ses erreurs et de grandir ».