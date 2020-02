Aron Baynes aussi précieux sur qu’en dehors du terrain

« Confirmer sa bonne campagne internationale. » C’était le leitmotiv de tous les joueurs ayant réussi leur Coupe du monde lors de la dernière rentrée. Aron Baynes fait partie de ceux qui ont atteint l’objectif : le pivot compile 11.5 points de moyenne à 49% aux tirs et 33% de loin, 5.8 rebonds et 1.9 passe de moyenne.

Mais c’est en dehors des lignes du terrain qu’il est peut-être le plus précieux aux Suns : le vétéran, qui vient de fêter ses 33 ans, et un super leader. « Aron nous fait du bien » souligne son coach Monty Williams chez ESPN. « Il apporte un petit goût de sélection nationale. C’est le genre de gars qui soude et unit. Il a eu quelques blessures qui l’ont éloigné des terrains mais il apporte de la vie à l’équipe quand on en a besoin, et j’aime le simple fait qu’il joue dans une équipe nationale parce que les joueurs ont tendance à ramener ça en club, c’est toujours bien. »

Un apport notable y compris quand il est absent, comme c’est le cas depuis maintenant deux semaines à cause de sa hanche, et y compris auprès de Deandre Ayton, ce concurrent direct qui lui a permis de briller avec sa suspension de 25 matches en début d’exercice.

« Aron est positif, Aron est intelligent, il connait la NBA, il connaît les émotions que je ressens donc il apprécie quand je lui en fais part et il veut que je les contrôle, ainsi que mon énergie » décrit le sophomore. « C’est ce que j’apprends de lui. On se bat tout le temps, il est sacrément costaud. Il pose des écrans, il étire le jeu – mieux que moi. Il sait où se positionner, où aller s’il n’a pas le ballon. Quand je sors, il me dit ce que je peux prendre, et ça marche. J’ai de bonnes opportunités grâce à ça. »