Kyrie Irving touché au genou

Les mois et les années passent, et Kyrie Irving continue de faire des allers-retours entre le terrain et l’infirmerie… Au lendemain de sa perf’ à 54 points face aux Bulls, le meneur des Nets a quitté ses coéquipiers dans le 4e quart-temps face aux Wizards, le genou droit en vrac, après une prise de judo avec Bradley Beal. Les deux sont au contact pour arracher un ballon, Beal retombe sur la jambe d’Irving, et le genou se plie vers l’extérieur.

Kyrie Irving se relève, reste pour l’entre-deux, mais ne peut pas continuer. « Quelle semaine ! Mais ça va. Je vais juste passer une IRM. Les radios sont négatives. Je vais simplement rentrer chez moi, et on verra ce qu’il en est. »

Pour le staff médical, il s’agit d’une entorse, et l’IRM permettra d’en connaître la gravité. La recrue des Nets a déjà manqué 28 matches cette saison, essentiellement à cause d’un problème à l’épaule, mais on se souvient aussi qu’il a connu dans le passé pas mal de problèmes au genou droit. « J’ai déjà fait ce qu’il fallait pour mes genoux dans le passé, et le plus important, c’était d’être certain que mon ligament croisé antérieur était OK » poursuit-il dans le vestiaire. « C’était juste une chute vraiment, mais vraiment bizarre. J’ai simplement ressenti de la tension après coup. C’est juste une mauvaise chute. »

Avant cette blessure, Kyrie Irving avait inscrit 11 points en 29 minutes avec 6 ballons perdus.