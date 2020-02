Le MVP de la nuit : rien n’arrête plus Damian Lillard !

Même si la saison des Blazers est compliquée, les finalistes de conférence devant batailler pour revenir dans le Top 8 de l’Ouest, Damian Lillard n’en finit plus d’impressionner. L’ovation du « Moda Center », debout pour hurler des « MVP ! MVP » débordants d’amour en fin de match, était ainsi superbe.

« Un super rythme », répond le meneur lorsqu’on lui demande de décrire sa folle période actuelle. « En fait, je sais que je n’ai jamais connu un tel rythme dans ma vie. On comprend les choses qui nous mettent dans les meilleures conditions, qui nous offrent les meilleures chances de briller de façon constante. Je pense que j’ai trouvé cet espace. Je ne sais pas si ça va se traduire par une victoire mais je sais que j’ai compris comment m’offrir les meilleures chances pour mettre les choses en place. »

Et ça se traduit par une nouvelle performance au presque parfait : 51 points à 17/29 dont 9/15 de loin, plus 12 passes et une seule balle perdue face au Jazz. C’est le sixième match de suite de Damian Lillard avec plus de six tirs à 3-points, pour une moyenne hallucinante de 48.8 points par rencontre sur la période, à 57% de réussite de loin…

Et surtout une quatrième victoire consécutive pour des Blazers qui ne sont plus qu’à une victoire des Grizzlies et de la 8e place dans la conférence Ouest. Sur les épaules de leur meneur.

« C’est d’abord mental », souffle ce dernier. « On a souffert toute la saison, on en était au point où on pouvait utiliser des excuses, se plaindre des blessures et baisser la tête. Ou alors on pouvait décider de trouver des solutions, et se battre. C’est la décision mentale que j’ai faite, peu importe où nous en étions en tant qu’équipe. »

Comme ses précédents adversaires, le Jazz n’a pas trouvé la clé pour le freiner, Damian Lillard servant d’abord à l’envi Hassan Whiteside sur le pick-and-roll, affichant une vision du jeu encore en progrès, avant de prendre les choses en main, à 3-points mais également en percussion près du cercle. Inarrêtable.