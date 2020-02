All-Star Game 2020 : Nick Nurse à la tête de « Team Giannis »

Une dixième victoire de suite synonyme d’une nouvelle sélection au All-Star Game. La victoire des Raptors sur le parquet des Pistons permet de consolider la deuxième place des champions en titre dans leur conférence. Et par conséquent d’envoyer Nick Nurse et son staff à Chicago, en compagnie de Pascal Siakam et Kyle Lowry.

Mike Budenholzer, éliminé d’office de cette course car déjà sélectionné l’an passé, Nurse était à la lutte avec Erik Spoelstra et Brad Stevens. Mais la date butoir pour la sélection des coaches a été arrêtée au 2 février, et les Raptors comptent trois succès de plus que le Heat et les Celtics.

Clin d’œil de l’histoire, le coach des Raptors a validé sa participation en battant l’équipe de Dwane Casey, celui dont il était l’assistant avant de prendre sa place la saison dernière. En 2018, l’assistant Nurse avait d’ailleurs suivi Casey sur les bancs du All-Star Game. « Je ne veux pas passer pour un gamin mais c’était la première fois que j’avais un pied dedans, avec toutes les méga, méga-stars de la ligue », se souvient encore le coach des Raptors.

« On va profiter de cette sorte de récompense pour la franchise, se réjouit Nurse sur cette prochaine édition. C’est un immense honneur pour nous, et ce devrait être une formidable expérience pour nous. C’est génial de participer à cet événement où les plus grands joueurs du monde sont réunis. »

On rappelle que dans le camp opposé, Frank Vogel assurera le coaching de la Team LeBron.