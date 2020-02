Luka Doncic absent au moins cinq matches

Touché à la cheville droite (la même qu’en décembre 2019) pendant un entraînement jeudi, en retombant sur le pied d’un coéquipier, Luka Doncic souffre d’une entorse. Et il va devoir rester à l’infirmerie pendant les cinq prochains matches après avoir déjà manqué la défaite face aux Rockets.

Il pourra revenir, au mieux, le 10 février contre Utah. « On ne peut pas dire grand-chose sur le calendrier », explique Rick Carlisle. « Dans deux, trois ou quatre jours, on en saura plus. Mais c’est malheureux de manquer autant de rencontres. C’est ainsi. »

Le All-Star Game est pour dans quinze jours et le Slovène devrait pouvoir tenir sa place d’après son coach, en sachant qu’il est aussi convoqué pour le Rising Stars Challenge le 14 février. « C’est mon sentiment. Il pourra participer. C’est important pour nous, pour la franchise et pour lui. Mais le plus capital, c’est sa santé. »

Une blessure de Luka Doncic n’est bien évidemment jamais une bonne nouvelle pour les Mavericks, mais ça l’est encore plus en ce moment puisqu’ils restent sur quatre défaites en six matches.