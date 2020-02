L’hommage poignant des Lakers à Kobe Bryant

« Mamba out… mais il ne sera jamais oublié ». C’est par ces mots que LeBron James a conclu l’hommage des Lakers à Kobe Bryant. Cinq jours après la tragédie qui lui a coûté la vie, ainsi que celles de sa fille Gianna, et de sept autres personnes, le Staples Center fut le théâtre d’une cérémonie touchante, sobre et au combien forte en émotions.

Les fans, tous parées de ses maillots 8 et 24, alternaient entre chants de « MVP » et de « Kobe, Kobe » avant qu’Usher ne prenne place au milieu du terrain pour lancer la cérémonie avec une interprétation de la prière Amazing Grace.

Il cédera sa place à Ben Hong, violoniste de l’orchestre philharmonique de Los Angeles. Ses notes légères et délicates servent alors d’arrière plan à une vidéo narrée par Kobe Bryant pour retracer sa vie, sa carrière, et ses passions.

Plus que ses titres NBA, que son Oscar ou son Emmy, c’est sa mentalité qui crève l’écran. Son esprit de compétition, sa détermination sans limites, son éthique de travail, des attributs qu’il a forgé en coulisses et sous les projecteurs et qu’il a gardé avec lui hors du terrain pour vivre son deuxième acte. Celui d’un auteur prolifique, celui d’un père dévoué à ses quatre filles, celui d’un sage passant tout son savoir aux basketteurs qui marchent sur ces traces.

À cet hommage, les Lakers ont également associé la mémoire des huit autres victimes. Avant que le Staples Center n’observe 24,2 secondes de silence, comme un symbole des numéro de maillots de Kobe et de sa fille Gianna, le speaker a alors cité, un à un, les noms de chacune des victimes. Pendant ce moment de silence, un faisceau de lumière perçait l’obscurité de la salle pour illuminer les deux sièges où Kobe et Gianna étaient assis lors de leur ultime visite.

À l’image de Quinn Cook et de LeBron James, en larmes pendant l’hymne national interprété a capela par Boyz II Men, l’émotion et la douleur étaient palpables sur les visages des joueurs et des fans. James, celui qui a pris la torche de Kobe en arrivant à Los Angeles l’année dernière, a alors pris la parole.

« Nous avons tous mal, nous avons tous le cœur brisé, nous sommes tous en deuil, mais nous sommes tous ensemble. Nous faisons tous partie d’une grande famille, » s’exclame-t-il en décidant d’improviser plutôt que de lire le discours qu’il avait préparé. Après cinq jours d’une tristesse absolue, LeBron a préféré mettre l’accent sur la célébration de la carrière et de l’héritage de celui qu’il considère comme un frère.

Car si Kobe n’est plus parmi nous, ses enseignements, ses valeurs, et sa détermination continuent de vivre en nous.