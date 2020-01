Trop ému, Carmelo Anthony ne jouera pas ce soir face aux Lakers

Il y aura un absent de marque à l’entre-deux du match entre les Lakers et les Blazers puisque The Athletic révèle que Carmelo Anthony sera forfait. L’ailier de Portland, très proche de Kobe Bryant, est trop ému pour jouer au Staples Center dans une soirée hommage à son ami et ancien coéquipier en sélection.

Déjà cette semaine, il avait expliqué combien c’était compliqué de jouer après la mort de l’ancien Laker.

« J’ai dû essayer de me ressaisir et de me remettre sur pied émotionnellement parce que je n’étais pas là aujourd’hui. Je n’avais pas la tête au basket. Je savais qu’il fallait le faire, c’est mon job. Je suis sûr qu’il aurait voulu que je joue » avait-il expliqué après le match face aux Pacers. « Notre amitié et notre relation allaient bien au delà du basket. C’était la famille, une amitié forte. Le basket était la dernière des choses qui nous liaient ».