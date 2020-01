Carmelo Anthony : « C’était probablement le match le plus difficile que j’ai jamais eu à jouer »

Nombreux sont les grands joueurs qui possédaient une relation particulière avec Kobe Bryant. Carmelo Anthony fait partie de ceux-là. Depuis son arrivée en NBA en 2003, puis à travers leurs deux campagnes olympiques à Pékin puis à Londres, les deux hommes avaient bâti une relation privilégiée et échangeaient régulièrement que ce soit par textos, coups de fil ou même à l’occasion de dîners. Ils avaient notamment prévu de se voir à l’occasion du prochain déplacement des Blazers à Los Angeles ce week-end.

Kobe Bryant avait énormément d’estime pour Carmelo Anthony. Lors de la saison 2012-2013 faisant suite à la victoire de Team USA aux JO de Londres, compétition notamment marquée par les 37 points à 10/12 à 3-points en 14 minutes de Melo face au Nigeria (record de points inscrits aux JO par un joueur américain), Kobe Bryant avait déclaré que l’ailier qui évoluait alors aux Knicks était « le joueur le plus difficile à défendre », devant LeBron James.

« Je n’étais pas là aujourd’hui »

Autant dire que lorsque le joueur des Blazers a appris la nouvelle hier, lorsque sa femme l’a appelé en pleurs alors qu’il faisait la sieste avec son fils, il n’avait vraiment pas la tête à jouer. Malgré l’émotion, Carmelo Anthony a tout de même fait le job, rendant hommage à la mentalité de son ami.

« C’était probablement le match le plus difficile que j’ai jamais eu à jouer, » a-t-il confié après la rencontre, au bord des larmes. « C’était juste… C’était dur… Honnêtement, le connaissant, de la façon dont je le connais, il aurait voulu que je joue. Je ne veux pas vraiment en rajouter, c’est trop pour moi en ce moment ».

Lorsqu’il était sur le banc, Carmelo Anthony avait clairement la tête ailleurs. « J’ai dû essayer de me ressaisir et de me remettre sur pied émotionnellement parce que je n’étais pas là aujourd’hui. Je n’avais pas la tête au basket. Je savais qu’il fallait le faire, c’est mon job. Je suis sûr qu’il aurait voulu que je joue ».

Lors de son passage à vide suite à son départ des Rockets l’an dernier, Carmelo Anthony a pu compter sur le soutien de Kobe Bryant. « Notre amitié et notre relation allaient bien au delà du basket. C’était la famille, une amitié forte. Le basket était la dernière des choses qui nous liaient ».