Chez les anciens Nets, la mort de Kobe Bryant ravive le souvenir de Drazen Petrovic

C’était le 7 juin 1993, sur une autoroute d’Allemagne. Un accident de la circulation coûtait la vie à l’un des joueurs européens les plus talentueux de l’histoire de ce sport, Drazen Petrovic, parti en pleine gloire à l’âge de 28 ans.

La mort de Kobe Bryant a ravivé ce souvenir douloureux dans les esprits des Nets, où évoluait le Croate à l’époque, d’autant plus que la légende des Lakers avait fait l’honneur de sa présence au Barclays Center il y a à peine plus d’un mois, en compagnie de sa fille aînée Gianna, décédée elle aussi…

« Blessure, douleur, chagrin et tout ce qui va avec », se remémore Kenny Anderson dans le New York Post, l’un de ses anciens coéquipiers aujourd’hui coach à la Frisk University de Nashville. J’ai été choqué par tout ce qui s’est passé avec Kobe. J’imagine que ça a été similaire pour les deux, l’un dans une voiture, l’autre dans un hélicoptère. Quand deux joueurs de basket aussi immenses perdent la vie dans des accidents comme ça, c’est juste fou. Je ne sais pas quoi dire. »

« On était tous sonnés, on n’arrivait pas à y croire »

Internet et les réseaux sociaux oblige, la nouvelle du décès de Kobe Bryant s’est répandue bien plus vite qu’il y a 27 ans lorsque John Mertz, ancien directeur des relations publiques des Nets, avait dû appeler chaque joueur de sa franchise pour annoncer la terrible nouvelle.

« Quand j’ai entendu la nouvelle pour Kobe, la seule chose à laquelle j’ai pensé, ce sont tous ces sportifs que nous avons perdus », explique-t-il, lui qui a notamment côtoyé le pivot Dwayne Schintzius, ancien joueur des Nets de 1992 à 1995 et décédé en 2012 à l’âge de 43 ans. « Ça a été un terrible choc, poursuit Jim Lampariello, vice président de la franchise à l’époque de Drazen Petrovic. On était tous sonnés, on n’arrivait pas à y croire. Avec Kobe, ça a été la même chose. »

Ces différents témoignages montrent aussi à quel point le traumatisme est toujours présent chez ceux qui ont connu Petrovic, même quasiment 30 ans après. « Quand j’ai appris pour Kobe, et que la nouvelle n’avait pas encore été confirmée, la première chose qui a traversé mon esprit, c’était ce moment de début juin 1993, a pour sa part rappelé Jayson Williams, lui aussi ancien coéquipier de Drazen Petrovic. Ça m’a renvoyé à ce jour, à 100%. J’étais anéanti. Je me souviens que je pleurais sans pouvoir m’arrêter. »

Pour Kobe Bryant aussi, le temps pour faire le deuil de son départ va être très long…