Interview Ben McLemore : « J’ai dû repartir de zéro »

Drafté en 7e choix de la Draft 2013 par Sacramento à sa sortie de Kansas, Ben McLemore semblait promis à une belle carrière, sinon mieux, un avenir brillant avec son shoot soyeux et ses qualités athlétiques. Mais les cafouillages des Kings en coulisses, et le limogeage de son mentor Mike Malone notamment, plus la valse des coachs (Corbin, Karl, Joerger…) auront bientôt étouffé ces espoirs.

Revenu à Sacramento en tant que monnaie d’échange de Memphis à l’été 2018, McLemore a été enterré sur le banc et bientôt limogé en février 2019. Par la franchise qui l’avait naguère drafté. Une sacrée claque dont s’est parfaitement remis le nouvel arrière des Rockets.

Face à Portland, il a été un des rares joueurs en adresse, avec un premier quart-temps de feu à 12 points, dont 4/5 de loin. A 10 points de moyenne pour les Rockets cette saison, Ben McLemore est revenu aux standards de ses deux-trois premières saisons, ses meilleures.

Il a repris le cours de sa carrière. Avec une rencontre marquante en chemin…



Ben, quel est votre sentiment sur cette saison de retour en NBA, après une période de purgatoire et de deuil (NDLR : mort de son petit frère Kevin) ?

Ça fait du bien, c’est sûr. J’ai beaucoup travaillé cet été pour revenir dans la position où je me trouve actuellement. Je n’ai jamais abandonné. J’ai continué à travailler sur moi-même et continuer à croire en moi.

Comment avez-vous vécu cette période où vous regardiez la ligue de l’extérieur, après en avoir fait partie cinq saisons tout de même ?

J’ai dû repartir de zéro. Prendre un nouveau départ. Mais je savais que je devais faire le travail nécessaire à l’entraînement. Ce que j’ai toujours fait dans ma carrière. Et mon travail a fini par payer.

« Ce moment, cette conversation… Je vais m’en rappeler toute ma vie »

On sait combien la part de mental est importante au niveau professionnel, comment gérez-vous alors le doute ?

J’ai dû me poser et me regarder dans le miroir. Faire le point sur mes erreurs et les moments où j’aurais dû faire ci ou ça. Et en tirer les leçons pour transformer ça en positif. Evidemment, je suis resté concentré et rigoureux dans le travail. J’ai continué à m’améliorer. J’ai la chance maintenant d’être dans une bonne équipe avec Houston et j’essaie de saisir ma chance au maximum.

Vous étiez à la Mamba Academy au printemps dernier quand Kobe Bryant vous a croisé. Cette rencontre doit compter encore plus pour vous désormais…

Ce moment, cette conversation… Je vais m’en rappeler toute ma vie. Et je pense qu’elle me sera utile toute ma carrière. Elle va continuer à me motiver, car il m’a inspiré à revenir encore plus fort. Comme je l’ai dit à ma famille, je vous aime, la vie est courte. Il faut profiter de chaque jour. S’occuper les uns des autres. Etre présent les uns pour les autres.

On vous sent évidemment changé par cette expérience, quelle est la grande leçon que vous en retirez pour la suite de votre carrière ?

J’ai beaucoup grandi de cette expérience, j’ai essayé de faire ce travail sur moi-même. Je dois simplement continuer à être professionnel et à perfectionner mon jeu. Que ça devienne le plus naturel possible. Mais mentalement, je me sens davantage prêt maintenant à répondre présent à chaque match.

Propos recueillis à Portland