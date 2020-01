Pour Zach LaVine, les Bulls ne savent pas gagner les matches

« J’aimerais qu’on joue très mal, mais qu’on gagne tous les matches. » Voici comment Zach LaVine a commenté la nouvelle défaite frustrante des Bulls, cette fois contre les Pacers.

Chicago s’est incliné en prolongation, suite à un shoot décisif de Victor Oladipo, mais surtout en manquant son « money time ». L’arrière des Bulls en tête, avec un vilain 2/10 dans le dernier quart-temps et la prolongation. « Je suis en colère contre moi-même. J’ai fait de la merde. J’ai manqué des shoots que je devais mettre, j’ai pris des mauvaises décisions. Je n’ai pas réussi à bien finir ce match. »

Certes, l’arrière aura pu bénéficier d’un coup de sifflet, qu’il n’a finalement pas eu, dans les ultimes secondes, mais le souci de Chicago est bien plus large qu’une simple décision arbitrale oubliée ou manquée. « On n’aurait pas dû aller jusqu’au dernier tir de toute façon », assure Zach LaVine, alors que Chicago avait encore sept points d’avance à quatre minutes de la fin. « On a laissé le match nous glisser entre les mains. »

Comme tant d’autres. Les Bulls affichent un terrible 1/20 : 1 victoire et 19 défaites face aux équipes au bilan positif !

« La statistique est assez parlante. On ne sait pas encore comment gagner », regrette l’ancien des Wolves. « C’est toujours la même chose depuis le début de saison. On est une bonne équipe, on est capable de jouer face aux meilleurs, on l’a vu. On est bien dans la partie, on a le contrôle et on perd à la fin. Les bonnes équipes, elles, finissent par l’emporter. On n’a pas encore trouvé la solution. Je ne remets pas en cause notre talent collectif ou individuel, mais en tant qu’équipe, on ne sait pas gagner. »

Actuellement 9e de l’Est, à trois victoires de retard des Nets, Chicago est entre deux eaux. Les Bulls ne sont pas encore une équipe de playoffs, ce 1/20 le prouve, mais la fin de saison des troupes de Jim Boylen n’est pas totalement condamnée. Néanmoins, il va falloir commencer à gagner des matches contre des moyennes et grosses équipes. Vendredi soir pourquoi pas puisqu’ils affrontent Brooklyn justement, qui possède un bilan négatif…