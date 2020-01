Nets – Pistons : le dernier mot pour Spencer Dinwiddie

C’est dans une ambiance toujours lourde que Nets et Pistons se sont retrouvés au Barclays Center. Kyrie Irving est de retour, les yeux rougis lors de l’hommage d’avant-match devant les deux sièges vides qu’avaient occupés Gianna et Kobe Bryant le 21 décembre dernier, lors du match entre Brooklyn et Atlanta.

Pour ce qui est du match, les Pistons se laissent surprendre d’entrée, Taurean Prince, Kyrie Irving et Garrett Temple trouvant rapidement la mire de loin (16-4). C’est Andre Drummond qui réveille les siens d’un poster dunk sur Jarrett Allen. Ce dernier répond avec un énorme tomar, mais Reggie Jackson score à son tour derrière l’arc, tandis que Markieff Morris score à trois reprises pour maintenir Detroit dans le coup (30-28) à l’issue d’un premier quart-temps marqué par l’ouverture à l’arcade de Garrett Temple.

Touché par un coup de coude involontaire de son coéquipier DeAndre Jordan, il lui faudra passer par 15 points de suture avant de retrouver le terrain en deuxième mi-temps.

Ce dernier répond avec un alley-oop pour débuter le deuxième quart-temps. Wilson Chandler enchaîne avec un 3+1 mais c’est bien Detroit qui fait la course en tête jusqu’à la pause, le trio Rose-Jackson-Morris répondant aux coups d’éclat de Spencer Dinwiddie. Avec l’aide de Timothé Luwawu-Cabarrot, auteur d’un 3-points et de deux lancers en fin de période, l’arrière des Nets parvient toutefois à remettre Brooklyn devant avec trois lancers à une seconde de la mi-temps (70-68).

Kyrie Irving et Spencer Dinwiddie montent au créneau

Kyrie Irving prend le relais au retour des vestiaires avec un lay-up et un 3-points en première intention et Brooklyn respire déjà mieux. L’écart monte jusqu’à +9 grâce aux deux missiles de Taurean Prince (92-83), mais le sursaut d’orgueil de Langston Galloway et Christian Wood en sortie de banc relance encore les Pistons à l’approche du dernier acte grâce à un 8-1 (93-90).

Spencer Dinwiddie reprend les choses en main dès le début du dernier acte et aligne un floater devant Derrick Rose, un 3-points devant Andre Drummond, un lay-up suivi d’un nouveau 3-points en tête de raquette qui place cette fois les locaux à +14 (111-97). Cette fois, l’écart est fait et Detroit ne reviendra pas. Taurean Prince et Joe Harris maintiennent la pression jusqu’au bout face à la paire Rose-Drummond, assurant aux Nets un succès 125-115, le 20e de la saison pour les troupes de Kenny Atkinson.