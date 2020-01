Cavaliers – Pelicans : Zion Williamson frappe à l’intérieur

Un moment de silence de 24.8 secondes, deux possessions des 24 secondes non jouées, un numéro 24 pour Larry Nance Jr… Comme partout, Cleveland a rendu un hommage émouvant à Kobe Bryant, et les Cavaliers et les Pelicans débutent le match de manière très calme. On voit bien que c’est compliqué de jouer dans un tel contexte, et on le sent dans le jeu de Kevin Love. Mais « show must go on », et le match s’anime en fin de premier quart-temps. Le duo Love-Osman combine bien pour donner l’avantage aux Cavaliers (16-15) mais Jrue Holiday puis Lonzo Ball leur répondent à coup de 3-points, et après douze minutes, New Orleans est devant (40-34).

Et Williamson dans tout ça ? Il revient en jeu au début du deuxième quart-temps, et il se montre près du cercle. Sa lecture du jeu lui permet d’être toujours bien placé, mais aussi de servir ses coéquipiers. Dans son sillage, les Pelicans creusent un écart (57-48). Sa puissance est évidente, et même s’il y a du déchet, son dynamisme perturbe les Cavaliers. C’est compliqué de défendre sur un joueur aussi tonique. En face, Collin Sexton, très bon, tente de ramener les siens, mais les Pelicans ont davantage de solutions, et un lay up au buzzer de Holiday maintient cet écart de neuf points (74-65).

Cleveland s’accroche… puis craque

On retrouve Zion Williamson au retour des vestiaires, et la défense de Cleveland explose. Le rookie frappe encore et toujours dans la raquette, et c’est Holiday qui punit les Cavaliers de loin (85-71). Les Pelicans ont la main sur le match, et l’écart atteint même les 22 points après un bon passage de Derrick Favors (97-75). On pense que c’est bâché, sauf que Cleveland va s’accrocher.

C’est Larry Nance Jr, qui a remis son numéro 22 en deuxième mi-temps, qui sonne la charge. L’ancien Laker est déchaîné, et il ramène les Cavaliers sous la barre des 10 points (108-100) avec le soutien de Kevin Porter Jr. Les Pelicans cherchent un second souffle, et c’est Williamson, au rebond offensif, qui va leur faire beaucoup de bien. Par deux fois, il prend le dessus sur les intérieurs de Cleveland, et il remet dedans. Derrière, Nicolo Melli plante deux 3-points de suite. New Orleans vient de signer un 10-0 pour finalement s’imposer 125-111. Williamson a joué 30 minutes, et c’est le signe que ça va très bien.