Sous les yeux de Dirk Nowitzki, les Mavericks s’écroulent face à Devin Booker et DeAndre Ayton

Après un bel hommage à Kobe Bryant, Deandre Ayton commence par un dunk au alley oop et il prend les choses à son compte. Avec des mouvements poste bas engagés avec intention et intensité, le pivot des Suns ouvre la voie royale à son équipe dans ce 1er quart. Phoenix part de fait sur un 16-7 avec Kelly Oubre Jr. qui en rajoute une couche d’un dunk pleine extension pour monter à +11. Tout compte fait, les Suns sont à 13 points d’avance à la fin de la période (32-19), et Dallas ne montre pas vraiment de réaction.

Malgré les années et les blessures, JJ Barea arrive encore à se faufiler jusqu’au cercle en se protégeant du cercle. C’est lui, le vétéran, qui sonne la révolte des Mavs qui ont de nouveau la patate avec Tim Hardaway Jr au alley oop. Un peu plus tard, Hardaway y va de son action à 4-points (tatillonne) pour revenir à -5 seulement. Monty Williams n’en croit pas ses yeux après un coup de sifflet pour trois secondes juste avant…

Dallas revient tout près à l’approche de la mi-temps, bien aidé par la 3e faute d’Ayton qui en est tout de même à 18 points (à 8/8 aux tirs !). A ses côtés, Devin Booker assure 12 points et Phoenix reste tout de même devant (60-55).

Booker domine Doncic

Comme en 1er quart, Ayton est incisif. Il lance un 8-0 des Suns avec Bridges qui conclut au dunk. Les Mavs mettent fin à la série avec Porzingis à 3-points, mais Oubre la relance de plus belle, lui aussi à 3-points. En fait, Dallas va prendre la tempête sur son parquet : un 30-9 pour commencer le 3e quart !

Luka Doncic place un gros dunk mais ses Mavs sont à la rue, à -16 sur un 3-points de Booker qui lui permet d’atteindre déjà les 7 000 points en carrière, devenant ainsi le 4e joueur le plus rapide à ce cap derrière LeBron, Kevin Durant et Carmelo Anthony. A 95-68, les Suns dominent leur sujet même si Barea fait de la résistance. Dallas est hors de course avant le dernier quart (108-77).

Chaussé de Kobe, comme de nombreux autres coachs, Rick Carlisle relance pourtant Doncic et Porzingis. Mais pas pour longtemps… Doncic finit à 21 points mais 2 passes seulement quand Porzingis se contente de 9 points. En face, Booker (32 points, 9 passes) et Ayton (31 points, 9 rebonds) ont fait la loi (133-104).