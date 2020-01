Murray State va retirer le maillot de Ja Morant

Ils n’ont pas attendu longtemps. Les dirigeants de Murray State ont annoncé que le maillot #12 de Ja Morant allait être retiré le 1er février prochain, à la mi-temps d’une rencontre des Racers, moins d’un an après son départ.

Le meneur des Grizzlies a passé deux saisons à Murray State, compilant 18.7 points, 8.2 passes et 6.1 rebonds de moyenne en 65 matches. C’est bien évidemment sa seconde saison, celle de 2018-2019, qui a marqué les esprits avec ses 24.5 points et 10 passes par match et notamment un triple double pour le premier match du tournoi NCAA.

Ja Morant va devenir le onzième joueur de l’histoire de l’université à connaître cet honneur, après notamment d’autres anciens joueurs NBA comme Isaiah Canaan, Popeye Jones ou plus loin encore, Joe Fulks.