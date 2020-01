Joueurs de la semaine : Damian Lillard et Pascal Siakam à l’honneur

Comme chaque lundi, la NBA a décerné ses trophées de « Joueurs de la semaine » et c’est évidemment Damian Lillard qui est honoré à l’Ouest avec 52.7 points de moyenne en trois matchs (!), 9.3 passes et 7.3 rebonds.

Et surtout deux victoires, face à Golden State et Indiana, et une défaite face à Dallas.

À l’Est, la NBA a misé sur Pascal Siakam, qui retrouve ses sensations après son retour de blessure. L’ailier fort des Raptors a ainsi pleinement participé aux quatre victoires de son équipe cette semaine, avec 23.5 points de moyenne, 9.0 rebonds et 2.5 passes de moyenne. Face aux Spurs, il a même retrouvé de l’adresse avec un 5/11 de loin.