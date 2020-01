Dallas attend avec impatience Willie Cauley-Stein

C’est le propre d’une grande franchise d’être capable du tac-au-tac de répondre à un gros problème. En l’occurrence, les Mavericks ont très vite réagi à la grave blessure de Dwight Powell en allant chercher Willie Cauley-Stein. L’ancien pivot des Kings n’a pas eu le temps de s’adapter aux Warriors que le voilà parti à Dallas dans une équipe bien placée pour aller en playoffs.

« Dès que la blessure est arrivée, on a commencé à discuter de ceux qui pourraient être disponibles » raconte Rick Carlisle sur le site officiel de la franchise. « Il y avait quelques free agents, quelques noms intéressants. Mais il y avait des soucis de santé, etc. On cherchait quelqu’un capable de jouer de suite. (…) J’ai parlé avec Willie et il est très heureux de venir. On pense que c’est quelqu’un qui possède quelques qualités vraiment uniques, et nous allons devoir l’intégrer dans ce que nous faisons pour qu’il soit prêt. »

Avec « WCS », Dallas se dote ainsi d’un vrai pivot. Ce n’est pas du tout le même profil que Dwight Powell, puisqu’il ne peut pas s’écarter du cercle et défendre au large. Ce qui est certain, c’est qu’il va retrouver quelques anciens coéquipiers, comme Seth Curry et Justin Jackson, et ça facilitera son intégration.

« C’est un joueur actif, qui s’ouvre super bien au panier, et qui protège très bien le cercle. Il joue avec beaucoup d’intensité et il est athlétique » énumère le frère de Stephen, tandis que Justin Jackson estime que ses écrans et sa capacité à s’ouvrir vers le cercle « seront vraiment bien pour nous, surtout en l’associant avec Luke et nos autres joueurs qui sortent de ce type d’écran. »

Dans sa cinquième année, Willie Cauley-Stein passera sa visite médicale dimanche et il rejoindra ses coéquipiers à OKC dimanche soir. Pour Rick Carlisle, ça renforce l’effectif. « Il nous apporte de la profondeur et on en avait grandement besoin. Je ne sais pas s’il pourra jouer lundi parce qu’il y a plusieurs éléments à regarder. (…) C’est un bon rebondeur et il y a des secteurs où il pourrait s’améliorer. On en a parlé un peu ensemble. On va être dur avec lui, mais avec beaucoup de respect, pour qu’il soit prêt à nous aider. »