Spencer Dinwiddie retrouve son rôle de sixième homme à Brooklyn

La cohabitation Kyrie Irving – Spencer Dinwiddie dans le cinq des Nets n’aura pas duré longtemps. Cette nuit, sur le parquet des Pistons, et pour la première fois depuis la mi-novembre et la blessure de Kyrie Irving, Spencer Dinwiddie est sorti du banc des Nets. Kenny Atkinson s’est donc résolu à reprendre la configuration du début de saison, malgré le gros travail d’intérim assuré par Spencer Dinwiddie en l’absence de l’ancien Celtic.

Et c’est un joueur au tout autre profil qui a pris le relais dans le cinq, Garrett Temple. « J’en parle toujours avec mes assistants, c’était une intuition en quelque sorte : je me disais qu’on avait besoin de rebattre les cartes, » justifie Kenny Aktinson, dont la formation a renoué avec la victoire après cinq défaites de suite.

« Ça n’a rien à voir avec le jeu de Spencer, absolument rien. C’est plutôt l’idée de pouvoir lui mettre un peu plus le ballon dans les mains, parce qu’on sait qu’il assure dans cette situation. »

Et Garrett Temple, plutôt qu’un Caris LeVert par exemple, toujours pas retitularisé depuis son retour de blessure ?

« Garrett Temple nous apporte cette mentalité de stoppeur défensif avec ce premier groupe. On peut l’envoyer sur le meilleur joueur adverse. » Le coach ajoute : « Caris est l’un de nos meilleurs joueurs, il n’y a pas photo. Il en arrive à un point où il est prêt à avoir un temps de jeu « normal ». Cela va aussi entrer en ligne de compte. »

Ces ajustements n’ont pas empêché Spencer Dinwiddie de disposer d’un énorme temps de jeu cette nuit (37 minutes, avec prolongation certes). Auteur de 10 points et 5 passes, ce dernier accepte son sort : « La conversation sur le sujet ne s’est pas étendue. Je fais ce qui est le mieux pour l’équipe. On doit suivre tout ce qui a l’air de fonctionner et qui nous permet de gagner. Tout le monde doit se sacrifier et mettre sa fierté et son égo de côté. »