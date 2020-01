Grâce aux 45 points de Kyrie Irving, les Nets brisent leur série de défaites à Detroit

Kyrie Irving n’a pas été gâté pour son retour, avec des rencontres face au Jazz, aux Sixers (deux fois), aux Bucks ou encore aux Lakers suite à la victoire face aux Hawks. Le déplacement à Detroit est donc une bonne occasion de retrouver la victoire, sauf que ce n’est vraiment pas simple pour les Nets en début de match.

Andre Drummond et Jarrett Allen se livrent une grosse bataille sous les panneaux, le premier cherchant à faire parler sa puissance et le second sa verticalité. Le pivot de Brooklyn place d’ailleurs un contre monumental sur Sekou Doumbouya, qui voulait tenter de le postérizer et qui se fait à la place refroidir pour le reste du match…

Kyrie Irving écoeurant dans le troisième quart-temps

Les Nets passent en zone mais ça se retourne contre eux, Svi Mykhailiuk trouvant des positions de shoot, alors que Derrick Rose et Bruce Brown n’hésitent pas à aller se frotter aux grands dans la peinture.

Detroit prend ainsi 13 points d’avance (55-42) mais Joe Harris parvient à limiter les dégâts avant la mi-temps (60-50). Après la pause, c’est ensuite le festival Kyrie Irving qui commence. Le meneur prend les choses en main et attaque le cercle, puis nous gratifie d’un panier incroyable face à Andre Drummond, en lâchant le ballon au-dessus de la planche, alors qu’il était pourtant derrière le plexiglas ! La salle est bouche bée et le meneur continue son show en enchaînant désormais les tirs de loin.

Avec 8 points consécutifs et 12 points en deux minutes, l’ancien Celtic prouve une fois de plus qu’il peut être un pétard ambulant et ses 17 points (sur 45) dans le troisième quart-temps permettent à Brooklyn de recoller.

Detroit recolle… puis s’écroule

Sauf que les Pistons ne sont pas loin et refusent de lâcher. Kyrie Irving sert pourtant le caviar pour Jarrett Allen en fin de match et les Nets semblent avoir le match en main après une perte de balle de Derrick Rose. 106-104 pour les visiteurs et 27 secondes à jouer. Kyrie Irving prend un 3-points compliqué pour tuer le match, qu’il rate, et Derrick Rose met le turbo dans la foulée pour se faire pardonner et égaliser au layup. Prolongation !

Mais Detroit va s’écrouler dans les cinq minutes supplémentaires. Kyrie Irving provoque les fautes, le désormais remplaçant Spencer Dinwiddie est agressif alors que Joe Harris et Jarrett Allen profitent des espaces.

Victoire finale de Brooklyn (121-111) avec un Kyrie Irving (45 points, 7 passes) brillant et soulagé.