Les Knicks engagent l’homme qui a changé l’image des Nets

À la tête de son agence « Translation », Steve Stoute est désormais une des figures importantes du marketing aux Etats-Unis. Parmi ses clients, on compte ainsi la NFL, AT&T, State Farm mais il a également travaillé avec les Nets, afin de changer l’image du club lors de son passage du New Jersey vers Brooklyn. Sauf qu’il rejoint Manhattan.

Fan des Knicks, il a ainsi été engagé par le patron, James Dolan, afin d’améliorer l’image du club.

« Nous avons encore du chemin à parcourir », a expliqué Steve Stoute à Bloomberg. « Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent, mais tout le monde sait quand c’est la bonne formule, et que lorsque New York gagne, le basket va mieux. Quand ça fonctionne aux New York Knicks, la NBA est en bien meilleure position. C’est l’opportunité. »

L’ancien producteur de Nas, Will Smith ou Mary J. Blige sait qu’il a pas mal de boulot, surtout avec l’image justement de James Dolan, très critiqué par les fans de la franchise.

LeBron James : « Notre belle ligue est toujours plus belle quand les Knicks sont bons et que le Garden est bouillant »

« Sa marque et celles des Knicks et du Madison Square Garden sont séparées. Ça doit être ainsi ».

Mais comment redorer le blason de la franchise, engluée dans les saisons décevantes ?

« Gagner guérit beaucoup de problèmes. Du bon marketing et un divertissement passionnant règlent tous les problèmes », assure Steve Stoute. « La marque doit être forte, quel que soit le score final. Lorsque les gens ont l’espoir que les choses vont s’améliorer, et que cela apporte de l’excitation, tout d’un coup, c’est la marque ».

En attendant de voir si l’ancien producteur devenu communiquant réussit des miracles avec les Knicks, il peut compter sur un soutien de poids : un certain LeBron James, dont il est proche.

« Stoute est un ami depuis longtemps », confirme le King. « Il fait un travail incroyable. Notre belle ligue est toujours plus belle quand les Knicks sont bons et que le Garden est bouillant. Je pense que ça va être génial ».