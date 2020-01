Damian Lillard ne souhaite pas voir l’effectif des Blazers être chamboulé

Le récent transfert qui a permis aux Blazers de récupérer Trevor Ariza, Caleb Swanigan et Wenyen Gabriel est autant économique que sportif, et ce n’est pas certain qu’il inverse la tendance négative de la saison de Portland.

La 11e place à l’Ouest traduit les doutes et les manques de ce groupe, qui cherche toujours un équilibre. Pourquoi ne pas tenter un gros transfert pour éviter de vivre la désillusion terrible que serait le fait de manquer les playoffs ?

« Ce n’est pas comme si on allait faire un mouvement qui nous portera au titre », rappelle Damian Lillard à The Athletic. « Je pense qu’il est plus important pour l’instant de protéger nos atouts, avec les joueurs ici présents, qui nous aident à avancer. Je ne pense pas que ça ait du sens de sacrifier tout ça en faisant un échange désespéré. La saison est difficile, mais elle n’est pas terminée. Je pense qu’on a les moyens de trouver une solution. On peut affronter la tempête et passer ces temps durs. »

Ce n’est donc pas le meneur All-Star qui va débarquer dans le bureau de son GM, Neil Olshey, pour réclamer du renfort alors que son statut lui permettrait pourtant de le faire.

« On a d’excellentes relations », assure-t-il. « Mais je ne veux pas être impliqué dans l’avenir de mes coéquipiers, ni demander le transfert de untel ou untel. Lors de la free agency, s’il veut me demander quelque chose sur un joueur, j’en suis heureux. Mais je reste à l’écart de tout ça. Je le laisse faire son boulot, je fais le mien. »