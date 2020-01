[Programme du soir] Dès 21h, la fête commence à Paris !

Soirée chargée en NBA mais l’évènement, c’est bien sûr ce match à Paris, entre les Hornets et les Bucks. C’est à suivre à partir de 21h00, en direct sur beIN Sports 1.

À 01h00, Evan Fournier et le Magic accueillent Boston alors que Zion Williamson et les Pelicans reçoivent les Nuggets à partir de 02h00. Mais le choc de la nuit a lieu à Miami, entre le Heat et les Clippers (02h00).