LeBron James à la recherche des lancers francs perdus

Fin novembre, LeBron James se plaignait après un match contre Memphis de ne pas obtenir de lancers francs. Ce soir-là, le King n’en avait tenté aucun et il s’agaçait de l’absence de coups de sifflet qu’il estimait mériter.

« Je vis dans la raquette et si on regarde mes bras, ils sont couverts des griffures des deux dernières rencontres », déclarait-il alors. « Ce n’est pas sifflé tout ça. Mais ça a toujours été comme ça pour moi, depuis le début de ma carrière. Mais ça ne va pas m’arrêter. Peu importe, je vais continuer, mais avoir des lancers-francs, ça permet de mettre notre défense en place et ça ralentit le jeu. Ça me repose aussi. »

Frank Vogel assurait également que les Lakers allaient contacter la NBA à ce sujet. Sauf que deux mois ont passé, et que les choses n’ont pas changé. Avec 5.4 lancers francs tentés par match, LeBron James n’a ainsi jamais aussi peu été sur la ligne des lancers francs de toute sa carrière, et il n’a « aucune idée » de pourquoi.

« C’est difficile à dire », abonde son coach. « Il va vers le panier. On envoie des vidéos en permanence à la ligue, pour comprendre pourquoi il n’obtient pas de coups de sifflet. Je n’essaie pas de me plaindre, je réponds juste à votre question. Parce qu’il attaque toujours le panier, comme il l’a toujours fait ».

Plus de pénétrations, moins de lancers…

En effet, comme le note SB Nation, depuis que la NBA enregistre les différentes actions liées aux joueurs (soit depuis 2013), LeBron James n’a pourtant jamais autant attaqué le cercle, avec 13.8 pénétrations par rencontre.

Dans le même temps, le quadruple MVP n’a jamais vu autant de ses tirs contrés, avec 1.0 contre subi par match, et 1.4 pour 100 possessions. Est-ce donc principalement un effet de l’âge ?

Pour Jared Dudley, LeBron James devrait surtout commencer par… flopper davantage.

« LeBron ne s’est pas encore adapté, et je le lui ai dit, au flopping. Giannis a dit l’autre jour qu’on récompensait le flopping. On a joué James (Harden) l’autre jour, lui et Luka (Doncic). C’est un talent que les fans n’aiment pas, mais ça fonctionne. Le fait de balancer la tête (au moment du contact). LeBron est juste trop costaud et quand il se fait rentrer dedans, il ne balance pas sa tête ».

Des pénétrations pour créer, des défenses plus « basses »

Jared Dudley explique que son coéquipier est également en train de s’adapter à une perte progressive d’explosivité dans son premier pas. À 35 ans, et s’il est toujours capable de prendre de vitesse son défenseur pour aller au cercle, LeBron James ne peut plus utiliser cette arme de façon systématique, et les défenseurs sont donc mieux placés.

Peut-être aussi est-ce dû au jeu des Lakers, l’ailier jouant beaucoup le pick-and-roll avec Anthony Davis, en pouvant attaquer la peinture mais pas forcément pour se créer un shoot, mais plutôt pour servir son intérieur ou ses shooteurs. Et puis, la « mode » actuelle en NBA est le « drop coverage », avec des intérieurs qui flottent très bas justement pour protéger le cercle et éviter les pénétrations faciles. Milwaukee s’en est ainsi fait une spécialité.

Âge ? Premier pas moins explosif ? Défenses plus basses pour bloquer l’accès au cercle ? Combinaison de tout ça ? En tout cas, le fait est que LeBron James n’a jamais eu autant de mal à aller sur la ligne des lancers francs. Reste désormais à voir si ce sera un problème pour la suite de la saison. Et surtout lors des playoffs.