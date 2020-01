Giannis Antetokounmpo estime que la NBA actuelle pousse au « flopping »

Avec dix tentatives par match, Giannis Antetokounmpo est le dauphin de James Harden au classement des joueurs qui tirent le plus de lancers-francs. Deuxième meilleur marqueur de la NBA, la superstar des Bucks va chercher beaucoup de points dans la raquette, et il récolte de plus en plus de fautes. Cette nuit, il a carrément tenté 20 lancers face aux Celtics, et il estime qu’il peut encore faire mieux… Comme le Shaq avant lui, ou encore LeBron James, le MVP 2019 estime que les arbitres oublient encore beaucoup de fautes car il est… trop costaud.

« La NBA est façonnée de telle façon qu’on souhaite que vous « floppiez ». D’une certaine manière, on vous demande d’être faible » explique carrément Giannis Antetokounmpo après la victoire face aux Celtics. « Quand vous êtes costaud et qu’il y a des contacts, ils ne sifflent pas faute. Par contre, si vous allez au contact et que vous balancez en l’air la balle en floppant, ils sifflent. »

Va-t-il justement « flopper » davantage pour aller chercher encore plus de lancers ? « Je ne suis pas comme ça, et je vais utiliser ma puissance à chaque contact. Parfois, ils m’attrapent ou me poussent, et je dois davantage le montrer. Je pense que je le montre mieux. »

Sauf que les défenseurs anticipent les pénétrations et les « spin move » du Grec, et ils jouent de plus en plus le passage en force. Comme Marcus Smart. « J’ai regardé beaucoup de vidéos et j’ai vu beaucoup d’actions où les gars tombent avant même le contact. C’est vraiment dangereux car je peux me tordre la cheville lorsqu’ils sont au sol. Surtout lorsque j’attaque un « spin move » et ils peuvent me faire tomber. C’est ce qu’il s’est passé ce soir… »

La preuve en images.