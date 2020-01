All-Star Game 2020 : pour qui ont voté les médias et les joueurs ?

Depuis cette nuit, on connaît les noms des dix titulaires pour le All-Star Game, et il faut rappeler qu’il n’y a pas que le public qui vote. Les voix des fans comptent pour 50% du choix, et les 50% restants sont partagés entre les votes des médias et des joueurs à 25% chacun.

Voici leurs choix, et ils sont quelque peu différents de ceux du public. On notera par exemple que le public avait choisi Kyrie Irving aux côtés de Trae Young à l’Est, tandis que les joueurs avaient opté pour Bradley Beal. À l’Ouest, les choix ont davantage fait l’unanimité, et on notera que les médias avaient placé Rudy Gobert dans leur Top 5.

CONFÉRENCE EST

BACKCOURT

Public : Trae Young, Kyrie Irving, Kemba Walker, Derrick Rose, Zach LaVine…

Médias : Kemba Walker, Trae Young, Ben Simmons, Kyle Lowry, Bradley Beal…

Joueurs : Kemba Walker, Bradley Beal, Trae Young, Ben Simmons, Kyle Lowry…

FRONTCOURT

Public : Giannis Antetokounmpo, Pascal Siakam, Joel Embiid, Jimmy Butler, Jayson Tatum…

Médias : Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Jimmy Butler, Pascal Siakam, Bam Adebayo…

Joueurs : Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Pascal Siakam, Bam Adebayo, Jayson Tatum…

CONFÉRENCE OUEST

BACKCOURT

Public : Luka Doncic, James Harden, Damian Lillard, Alex Caruso, Russell Westbrook…

Médias : Luka Doncic, James Harden, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Russell Westbrook…

Joueurs : Luka Doncic, James Harden, Damian Lillard, Devin Booker, Russell Westbrook…

FRONTCOURT

Public : LeBron James, Anthony Davis, Kawhi Leonard, Paul George, Nikola Jokic…

Médias : LeBron James, Anthony Davis, Kawhi Leonard, Nikola Jokic, Rudy Gobert…

Joueurs : LeBron James, Anthony Davis, Kawhi Leonard, Nikola Jokic, Paul George…

Eastern Conference Frontcourt

Eastern Conference Guards

Western Conference Frontcourt

Western Conference Guards