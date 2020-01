Les Mavericks s’imposent à Portland dans une soirée record à 3-points

Après son match record à 61 points, Damian Lillard est encore sur son nuage pour affronter les Mavs. Si Kristaps Porzingis inscrit le premier panier, d’un gros dunk, Lillard réplique d’un 3-points du logo, avant de remettre ça quelques secondes plus tard. En face, Luka Doncic n’est pas en reste avec 16 points en premier quart. À vrai dire, les Mavs sont intenables offensivement, ou beaucoup trop lâchement défendus, c’est au choix, car ils débutent par un insensé 15/20 aux tirs, dont un non moins somptueux 9/12 à 3-points !

Malgré Lillard à 14 points et Trevor Ariza qui en ajoute 10, dont deux bombes primées de suite, Portland ne peut résister à l’adresse folle des Texans qui passent 45 points en 12 minutes (45-37). De retour en Oregon, Caleb Swanigan retrouve du temps de jeu dans la raquette dépeuplée de Rip City, et à défaut de talent offensif, il fait le boulot aux rebonds. Mais Jalen Brunson continue d’artiller de loin et Dallas reste largement devant : +16.

Plus tenu défensivement, ce deuxième quart ne permet cependant pas à Portland de revenir, au contraire. Maxi Kleber en est déjà 10 points mais les Mavs ont perdu de leur superbe à 3-points avec 3/13 en 2e quart. Swanigan apporte une belle énergie mais les Blazers ne parviennent pas à revenir, la faute à une défense toujours aussi lacunaire (78-63).

Damian Lillard en feu mais en vain

Damian Lillard essaie encore d’insuffler de la vie dans son équipe mais Dallas est toujours aussi libre de frapper là où il veut et ça se traduit par un 13-5 initial en deuxième mi-temps. L’écart enfle à +23 en faveur de Dallas. Mais Portland réagit enfin, et de quelle manière, avec un 17-0 propulsé sans surprise par Lillard. Déjà à son record de saison, Trevor Ariza commence à sérieusement gêner Doncic qui tire à 2/8 seulement sur la période. Les Blazers reviennent souffler sur la nuque des Mavs, à -8 (93-85), mais ces derniers ne paniquent pas et remettent l’écart à +13 à la fin du 3e quart-temps (103-90).

Le dernier quart-temps confirme la volonté de retour des locaux, mais Kristaps Porzingis enchaîne 7 points rapides, dont une claquette et un 3-points lointain pour casser le rythme adverse. Dmaian Lillard n’en a cure et continue à attaquer sans relâche. Il file au dunk avant de frapper à nouveau de loin mais Jalen Brunson calme encore toute embellie en s’infiltrant à la pénétration, plus un tir de loin qui remet Portland à -16.

Bien discret avec seulement 4 points en deuxième mi-temps, Luka Doncic inscrit un dernier panier plus la faute pour finir à 27 points, 9 passes et 6 rebonds, après un 3-points clutch de Seth Curry, pour tuer définitivement les espoirs de retour de Portland. À 47 points, Damian Lillard quitte le parquet sur une faute technique, après avoir dit ses quatre vérités à l’arbitre qui lui refusait ses paniers plus la faute. Dallas s’impose de 8 points, l’écart du premier quart (133-125), et on retiendra que les deux formations cumulent 43 tirs 3-points, égalant le record établi par les Warriors et les Pelicans il y a un an.