Reggie Jackson n’a pas perdu de temps

22 points à 8/14 aux tirs en 19 minutes, et une victoire facile contre Sacramento… Reggie Jackson ne pouvait rêver meilleur retour, lui qui n’avait joué que deux petits matches en début de saison avant d’aller à l’infirmerie à cause de douleurs au dos. « Il avait de bonnes jambes » constate Markieff Morris. « Il est revenu très agressif, comme s’il n’était jamais parti. Il a été important dans la victoire de ce soir. »

Une belle récompense pour celui qui pensait pouvoir enfin enchaîner après une saison pleine, avant d’être stoppé net à la rentrée. « Il a vraiment travaillé dur » souligne Langston Galloway. « On ne revient pas tant qu’on n’est pas à 100%, on doit faire des entraînements de haut niveau, c’est ce qui aide pour la transition je pense. Il s’entraînait à fond avec nous et quand on n’était pas là, il bossait sa condition physique. Il faut le féliciter pour tout le travail qu’il a fourni. »

Luxe à la mène avec Derrick Rose

« Mes cycles de sommeil étaient détraqués » se souvient-il. « C’était énervant, et dur d’accomplir le travail au quotidien. Mas ça fait du bien de se sentir bien (…) Le staff a fait du super boulot pour me soutenir et m’offrir la meilleure chance de revenir en bonne santé. »

C’est dans l’intérêt des Pistons : « Ça nous permet d’avoir deux grand meneurs sur le terrain » apprécie Dwane Casey. « Quand tu alternes avec ces garçons, tu as une stabilité sur le poste de meneur. C’est tout ce qui compte dans cette ligue, d’avoir des gars qui peuvent créer et courir. » Reste à savoir s’il saura enfin être régulier.

Début de réponse après-demain avec la réception des Grizzlies et un très bon test face à Ja Morant.