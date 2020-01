En jouant à Paris, Nicolas Batum s’attend à vivre un « moment émouvant »

Son ancien coéquipier à Charlotte, Tony Parker, étant à la retraite depuis l’été 2019, Nicolas Batum est particulièrement attendu pour ce match NBA à Paris. Le Français est de retour dans son pays natal, et forcément, c’est une sensation unique. Historique même pour le basket hexagonal.

« C’est un moment assez émouvant dans une carrière »,a-t-il assuré, alors qu’il avait assisté ado à un match de présaison. « En tant que joueur non-américain, faire un match NBA dans son propre pays c’est quand même assez particulier. C’est vrai que Tony Parker et Ronny Turiaf ont vécu ces matches-là, mais là c’est un match officiel et c’est la première fois que ça arrive en France. Je suis fier d’être le premier à faire ça. »

L’engouement a été important avec des énormes demandes afin d’obtenir un précieux sésame pour cette rencontre de vendredi soir (140 000 demandes de places !), avec des déceptions à la hauteur des espoirs placés. Cette réaction du public ne surprend pas Nicolas Batum, qui espère que ce match en terre française aura des suites.

« C’est une bonne chose pour le public français qu’il y ait un match à Paris. J’espère que ça va être un rendez-vous régulier maintenant, les prochaines saisons, car le public français le mérite. On sait que la NBA devient de plus en plus populaire dans le monde. Ça dure depuis un moment mais surtout en France car on a beaucoup de joueurs français. On essaie vraiment de porter haut les couleurs de la France aux États-Unis et de le faire fièrement. »