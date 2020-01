Shaun Livingston a désormais une rue à son nom dans sa ville natale

Triple champion NBA, Shaun Livingston, officiellement a la retraite depuis six mois, a aussi marqué l’histoire de Peoria, sa ville, qui compte 115 000 habitants et est située à trois heures de route au sud de Chicago.

Il a notamment remporté deux fois le championnat de l’état de l’Illinois avec le lycée de Peoria Central et a aussi été nommé « Monsieur Basketball » de l’Etat l’année de sa Draft, en 2004. Surtout, il a représenté la ville au plus haut-niveau pendant 15 ans et a été un membre actif lorsqu’il a fallu venir en aide à la communauté de Peoria.

Justice lui est donc rendue aujourd’hui avec cette rue de la ville à son nom pour le remercier.

« La question la plus persistante et urgente dans la vie, c’est : « Qu’est ce que tu fais pour les autres ? ». Pour moi, c’était important de penser à ce que je pouvais faire pour redonner aux autres. Je ne serais pas là si les gens ne m’avaient pas aidé, » a-t-il déclaré. « Je sais que toutes les décisions que j’ai pu prendre auraient pu me mener vers le mauvais chemin. J’espère aussi qu’à chaque fois que je suis revenu à Peoria, j’ai été une lumière pour essayer d’inspirer les jeunes et leur faire comprendre que tout était possible ».