Kobe Bryant : Diana Taurasi déplore la perte d’un porte-parole du sport féminin

Alors qu’il se consacrait à fond aux côtés de sa fille dans ses premiers pas de basketteuses, Kobe Bryant avait fait un clin d’oeil au basket féminin et à la WNBA quelques jours avant son décès dans un tragique accident d’hélicoptère.

« Je crois qu’il y a quelques joueuses qui pourraient évoluer en NBA aujourd’hui, honnêtement. Il y en a pas mal avec beaucoup de qualités qui pourraient le faire », avait-t-il déclaré à CNN, citant Diana Taurasi, Maya Moore et Elena Della Donne.

« Il a mis de son temps et de sa passion au service du sport féminin »

Kobe Bryant était un ami de longue date de Diana Taurasi, légende du basket féminin avec qui il avait réussi le doublé aux olympiades de 2008 et 2012. Elle aussi « en plein cauchemar » depuis dimanche dernier, la joueuse de 37 ans, va également tâcher de continuer à avancer pour célébrer sa mémoire et celle de sa fille, Gianna.

« Quand tu le voyais avec sa fille, les choses qu’ils faisaient ensemble avec différents projets… Je connaissais très bien Kobe et c’était quelqu’un qui allait toujours de l’avant. C’est tout ce qu’on peut faire maintenant, continuer à avancer, pour lui », a-t-elle confié sur CNN, « honorée » d’avoir été citée par le « Black Mamba ».

Diana Taurasi a également rappelé l’importance de la voix que pouvait avoir Kobe Bryant dans la promotion du basket et du sport féminin.

« Il avait ses propres convictions et nous donnait ce crédit. C’est quelque chose dont on a toujours besoin, cette approbation. On a besoin de gens qui investissent. C’est l’une des raisons pour lesquelles c’est triste, parce que Kobe était sur le coup. Il a mis de son temps et de sa passion au service du sport féminin. Je pense que depuis quelque temps, les gens s’en rendent compte et y investissent vraiment leur temps et leur argent (…). Il a joué toute sa carrière dans ce rôle qu’on lui connaissait, mais il commençait à vivre sa vie, à se consacrer aux choses qui l’intéressait le plus. C’est juste incroyablement triste ».