Jusuf Nurkic et Damian Lillard, une amitié brutalement honnête

Encore en civil sur le banc des Blazers, Jusuf Nurkic est néanmoins sur le chemin du retour. Gravement blessé à la jambe gauche en mars 2019, le pivot bosnien des Blazers a ainsi participé à un entraînement léger lors du déplacement de l’équipe à Phoenix récemment.

En attendant son retour à la compétition, à une date encore inconnue, le pivot est revenu sur sa relation privilégiée avec Damian Lillard. Une relation amicale qui a débuté dès son arrivée à Rip City. La « Nurk Fever » s’est effectivement répandue comme une traînée de poudre, mais tout est parti de l’attitude du leader local.

« Quand je suis arrivé à Portland, j’étais dans une mauvaise passe, dans le basket et probablement dans ma vie », explique le pivot blessé dans l’Athletic. « Tout allait de travers. Je me battais pour mon statut en NBA parce que je sais que je méritais une chance. Et Dame est arrivé et m’a dit : « Tu veux y arriver ? Fais le comme ça. » C’est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie, en terme de basket. Il est même de loin la meilleure chose qui me soit arrivée pour mon basket. »

Sujet à des sautes de concentration, et tout simplement immature avec un comportement parfois puéril, Jusuf Nurkic s’est fait recadrer par Damian Lillard d’entrée. « Je continuais à me chercher des excuses », reprend-il. « Et je disais des trucs que je n’étais pas censé dire. Dame est venu me voir et il m’a dit d’arrêter ça. « Je m’en fous, je me fiche de tes excuses bidons ». C’est lui qui m’a fait comprendre que je devais me responsabiliser. »

Nurk, un autre homme

Et pour cause, Jusuf Nurkic n’est plus le même homme. Si les fans de Portland doivent encore patienter pour en voir les bénéfices, il est évident que le Bosnien n’est plus le pivot qui traîne ses mauvaises ondes dans le vestiaire.

À l’inverse, il est désormais un garçon guilleret, toujours le sourire aux lèvres, et parmi les premiers à se lever du banc pour soutenir ses coéquipiers durant les matchs. Il n’hésite jamais à passer par le domicile des Lillard, pour saluer son filleul préféré, Damian Jr. Sur la réserve, peut-être par son éducation en Bosnie-Herzégovine, il s’est immédiatement ouvert avec Damian Lillard. Ce dernier a gagné sa confiance en un claquement de doigts.

« Une fois qu’il a compris que je ne disais pas simplement que j’étais de son côté, mais que je voulais vraiment l’aider, notre amitié a décollé. Notre énergie a commencé à se rapprocher de l’amitié plutôt que d’être simplement coéquipiers. Et comme on commençait à se voir plus souvent et chez l’un ou chez l’autre, notre relation sur le terrain a également passé un cap. Je pouvais alors lui crier dessus : Passe la balle, fais ça, arrête de tenter des passes folles ! »

Actuellement dans le dur, avec les playoffs qui seront bien difficiles à accrocher, les Blazers comptent sur cette amitié puissante et brutalement honnête au coeur de leur effectif. Derrière Damian Lillard, mais aussi Jusuf Nurkic et CJ McCollum au diapason, la culture du vestiaire de Portland est saine. Du Dame pur et dur !