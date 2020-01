Pas d’échange en vue aux Pelicans

Alors que toute la franchise, et même la NBA, se prépare aux grands débuts de Zion Williamson, les Pelicans jouent leur meilleur basket depuis le début de saison. Dans le sillage d’un Brandon Ingram niveau All-Star, la franchise vient de remporter 10 matches sur 14 en un mois pour se replacer sérieusement dans la course à la 8e place avec 17 victoires pour 27 défaites. Les Grizzlies, 8e, ne sont plus très loin avec 20 victoires pour 23 défaites, et les Pelicans possèdent le calendrier le plus favorable de leur conférence.

Conséquence : les dirigeants ne chercheraient pas à se renforcer et miseraient plutôt sur la continuité. C’est ce que révèle Adrian Wojnarowski, qui explique que les Pelicans ont stoppé toute velléité d’échanges. « Ils se sont vraiment retirés des discussions à propos de tous leurs joueurs. Ils veulent faire les playoffs » explique-t-il.

Il ajoute notamment que le staff veut voir comment Zion Williamson va s’intégrer dans le groupe, et comment Jrue Holiday et J.J. Redick peuvent améliorer leur cohésion. L’ancien shooteur des Sixers serait très recherché mais New Orleans ne le lâchera pas. Il reste une demi-douzaine de matches d’ici la fin de la période des transferts, et la direction attendra le dernier moment pour éventuellement changer d’avis.