NCAA : bagarre générale dans le derby du Kansas !

Tout s’est passé à la… dernière seconde ! Alors que Kansas a le match en poche face à son rival de Kansas State, Silvio de Sousa revient à toute vitesse pour contrer DaJuan Gordon qui n’avait pas envie de laisser le chrono tourner. Il le bâche avec une rage énorme et il se positionne au-dessus de sa victime pour le narguer. Grave erreur !

Le reste de l’équipe de K-State se rassemble autour de Sousa et une mêlée, puis une bagarre générale éclatent alors même que le match est terminé ! Antonio Gordon et David Sloan de Kansas State ont été parmi les premiers à « secourir » leur coéquipier humilié, tandis que De Sousa saisit une chaise pour se protéger, ou attaquer, c’est au choix.

« C’est un signe d’immaturité et d’égoïsme »

Perpétuellement critiquée ces dernières années, la NCAA ne devrait pas manquer de frapper fort pour punir les fautifs. Les deux entraîneurs ont déjà fait part de leur déception et leur embarras, dont Bill Self, le coach des JayHawks. « Ce n’est pas quelque chose dont on peut être fier », a réagi Coach Self. « Ce qui s’est passé montre aucun signe de dureté, c’est un signe d’immaturité et d’égoïsme, au contraire. »

De son côté, l’entraîneur de Kansas State, Bruce Weber, a été encore plus dur. « Tout ça aurait dû être évité. Ce sont mes gars, c’est de ma faute ! Ils sont venus pour jouer la victoire et on ne s’est pas comporté comme on aurait dû le faire. Il y avait probablement de la frustration, surtout chez les plus jeunes. »

Les deux responsables d’équipes, ainsi que des membres de la conférence Big 12 vont se réunir pour visionner les images à tête reposée et ainsi « déterminer les conséquences appropriées » après cette bien vilaine fin de match…