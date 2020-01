Les Knicks et les Lakers annulent leurs entraînements pour rendre hommage à David Stern

Le New York Post révèle que les Knicks ne s’entraîneront pas ce mardi, et il en sera de même pour les Lakers qui sont arrivés dans la nuit à New York pour justement affronter les coéquipiers de Frank Ntilikina.

Les deux franchises ont annoncé qu’elles seraient présentes au Radio City Music Hall pour assister au service funèbre en hommage à David Stern, décédé le 1er janvier 2020.

« Nous allons nous rendre à la cérémonie commémorative en hommage à David Stern » confirme Mike Miller. « Nous sommes heureux d’y aller pour rendre hommage à tout ce qu’il a fait. Nous y allons tous. » Dirigeants, coaches et joueurs seront donc présents et Steve Mills, le président des Knicks, devrait être le plus touché puisqu’il a intégré la NBA dans les années 90 grâce à David Stern.

Toutes les franchises devraient être représentées, le plus souvent par un dirigeant, et on annonce notamment la présence de Michael Jordan, alors que les Hornets sont arrivés à Paris ce mardi.