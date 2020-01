Les Rockets en pleine caricature

Chris Paul pouvait savourer. Steven Adams rapidement à l’infirmerie, et le Thunder encore mené de 15 points à 7 minutes de la fin, les Rockets pensaient prendre leur revanche sur leur ancien joueur, après la leçon reçue à OKC.

Sauf que CP3 et sa troupe ont encore réalisé un comeback de l’extrême. À la faveur d’un 17-1 pour reprendre l’avantage et d’un « money-time » beaucoup mieux négocié, Oklahoma City a donc battu Houston pour la deuxième fois en trois duels. De quoi avoir l’avantage en cas d’égalité en fin de saison. De quoi aussi offrir une savoureuse revanche à Chris Paul, échangé contre Russell Westbrook durant l’été, et qui appréciait l’état d’esprit de son équipe.

« À part ne pas mettre un shoot et ne pas défendre ? »

« C’était sympa de voir comment nous sommes restés soudés. Nous avons gardé le cap, nous avons répliqué. C’est peut-être notre meilleure victoire de l’année » confie ainsi le meneur. « Nous ne les jouons que trois fois cette année, alors peut-être qu’on en viendra à ce tie-breaker, cet avantage. Mais en dehors de tous les classements et autres, c’était juste une grande victoire d’équipe et c’était bien de voir les gars progresser ».

De l’autre côté, évidemment, l’ambiance était très différente. « Un malheur n’arrive jamais seul » expliquait ainsi Mike D’Antoni, dépité devant le dernier quart-temps (20-41) catastrophique de son équipe.

« À part ne pas mettre un shoot et ne pas défendre ? » répondait-il ainsi lorsqu’on lui demandait de détailler les problèmes de la fin de match. « À part ça ? Ils ont débuté le quatrième quart-temps avec trois layups consécutifs. Ça leur a donné du rythme, et puis on était incapable de mettre un tir. Ou même de mettre des lancers francs. »

Le coach avait ainsi demandé un temps-mort après 58 secondes dans le quatrième quart-temps, furieux de la « défense » toréador de Russell Westbrook et Ben McLemore sur deux possessions consécutives.

« On a fait un bon match dans l’ensemble »

Après cette quatrième défaite consécutive, et la cinquième défaite en six matchs, l’entraîneur maintenait son discours des derniers jours, à savoir que l’équipe va forcément relever la tête et ne doit pas douter. Pour le technicien, il est essentiel de faire confiance au schéma de jeu, même si les problèmes deviennent récurrents.

Après son 1/17 à 3-points cette nuit (!), James Harden pointe ainsi à un effrayant 21/91 de loin sur les sept derniers matchs, soit 23% de réussite. Comme le plan des Rockets repose sur son efficacité offensive, le barbu doit trouver d’autres moyens de marquer quand ses stepbacks ne rentrent pas, comme c’est le cas depuis plusieurs jours.

Et que dire de cette avant-dernière possession, où le MVP 2018 tente de chercher PJ Tucker dans le corner avant que la balle ne soit interceptée par… Russell Westbrook, qui traverse tout le terrain pour aller tenter son seul 3-points du match dans une situation improbable, dans l’angle opposé ?

« Nous n’avons pas bien shooté pendant tout le match » se contentait d’expliquer James Harden. « Nous étions pourtant concernés et concentrés. Sur une corde. Mais les sept dernières minutes, nous n’étions plus les mêmes. » « Honnêtement, je pense qu’on a fait un bon match », assurait de son côté Russell Westbrook, qui a rejoint LeBron James au club des joueurs ayant réussi un triple-double contre toutes les équipes de NBA. « On a fait un bon match dans l’ensemble. Évidemment, ce n’était pas notre meilleur basket dans les six dernières minutes, mais on a eu le contrôle du match dans l’ensemble. Donc il y a du positif ». Et aussi beaucoup de négatif…