Le MVP de la nuit : Damian Lillard extraterrestre

C’était déjà arrivé plus tôt cette saison, mais c’était face aux Nets, et dans une défaite. Les 60 points de Damian Lillard le 8 novembre dernier étaient un peu passés inaperçus.

Cette fois-ci, avec 61 points, le tir à 3-points pour arracher la prolongation et une performance dantesque de bout en bout pour porter ses Blazers (à 9 joueurs seulement), Damian Lillard a tenu bon jusqu’au bout. Avec 17/37 aux tirs dont 11/20 à 3-points et 16/16 aux lancers, il a fait feu de tout bois.

« C’est un peu bizarre pour moi ce soir, car il y a eux ans, j’étais déjà à 58 points et j’avais trois lancers pour arriver à 61 mais j’en avais ratés 2 et j’étais donc resté bloqué à 59. Et plus tôt cette saison, j’ai réussi 60 points mais on avait perdu. Donc ce soir, je ne voulais pas rater ma chance et j’ai pu réparer mon erreur d’il y a deux ans. Je suis surtout content de réussir ce type de performance dans un match qu’on devait gagner. »

Après les défaites frustrantes face à Dallas puis Oklahoma City, les Blazers ont laissé échapper deux belles occasions de refaire leur retard au classement de l’Ouest. Qu’importe, avec la même volonté et la même intensité, les coéquipiers de Damian Lillard ont réussi à battre Golden State à domicile pour retrouver le chemin de la victoire.

« Face à Dallas et à Oklahoma City, j’avais commencé fort mais j’ai un peu manqué d’essence sur la fin. Donc ce soir, j’ai essayé de mieux gérer mon effort, de trouver les bons moments pour scorer et je pense avoir réussi à tenir ce rythme de haut niveau tout le match, et en prolongation. »

Damian Lillard bat son propre record de franchise

Avec quasiment la moitié des points de son effectif, Damian Lillard a littéralement porté son équipe à la victoire, mais il garde évidemment les pieds sur terre. Le meneur en a vu d’autres, surtout cette saison…

« C’est un des meilleurs matchs de ma carrière, mais c’était surtout un match qu’on devait gagner. Cela aurait été difficile de perdre ce match. On a une belle série de matchs à domicile, une bonne opportunité d’emmagasiner des victoires contre de belles équipes. C’était nécessaire mais il faut passer à la suite. Une grosse performance, j’en suis heureux mais je préférerais que ça compte pour trois victoires au lieu d’une seule. »

Avec cette performance de mammouth, Damian Lillard rejoint un groupe de légendes de l’histoire de la NBA : James Harden, Tracy McGrady, David Robinson et Michael Jordan qui sont les seuls autres joueurs à avoir cumulé au moins 60 points, 10 rebonds et 5 passes depuis 1976-77.

« On n’a pas fait ce qu’on avait annoncé qu’on ferait. On vient chaque saison pour se donner une chance de faire les playoffs et de jouer le titre. C’est évidemment une côte très pentue, du genre Mont Everest, mais c’est mon attitude, je veux qu’on accède aux playoffs et avoir une chance. On peut encore le faire cette saison. »