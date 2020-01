En progrès, Patrick Beverley se cherche encore à la mène

Pour mettre de l’ordre dans l’attaque des Clippers, Doc Rivers a décidé de donner les clés du camion à Patrick Beverley, comme il l’avait fait avant avec Rajon Rondo puis Chris Paul. S’il n’a pas le profil ni le talent offensif de ces deux-là, le meneur de Los Angeles commence tout doucement à prendre du volume.

Depuis deux semaines, et l’annonce officielle de Doc Rivers envers son joueur, Patrick Beverley compile 10 points, 7.6 passes, 6.4 rebonds de moyenne en seulement 27 minutes. « Il m’a donné de la confiance », a récemment commenté le meneur. « Il a foi en moi, donc je ne veux pas le laisser tomber. J’ai reçu une opportunité, d’un coach Hall of Famer, pour avoir un peu de marge. Donc je continue de bosser et j’accepte les critiques. »

Encore mieux, il n’hésite pas à les énoncer lui-même. « Je ne suis pas encore un vrai meneur de jeu. Il y a plusieurs domaines où je peux encore progresser. »

Même si Doc Rivers est globalement satisfait de ses qualités à la passe – tout en soulignant qu’il n’est pas Rajon Rondo ou Chris Paul – puisque sur les cinq derniers matches, il n’a perdu que 1.8 ballon par rencontre. « On a réduit un peu notre vision et il m’a fallu un peu de temps pour le comprendre. Je devais mieux saisir ses qualités pour faire au mieux tourner l’équipe », détaille le coach. « Il sait très bien ce qu’on fait et il est bon avec le ballon. »

Déjà qu’il n’est pas un meneur à l’ancienne, fort organisateur et passeur-né, Patrick Beverley doit en plus conduire une formation où se trouvent deux All-Stars, Paul George et Kawhi Leonard. Il faut savoir les alimenter. Pas facile donc. Heureusement, il peut compter sur un des assistants de Doc Rivers, l’expérimenté Tyronn Lue, pour l’aider.

« Il me simplifie les choses », raconte Patrick Beverley. « Il me dit ce que je dois regarder, comment je dois faire, comment équilibrer. Il a joué avec Shaquille O’Neal et Kobe Bryant, donc ça aide pour savoir trouver un équilibre. On regarde des vidéos tous les jours. »