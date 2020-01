Doc Rivers veut davantage responsabiliser Patrick Beverley en attaque

La feuille de route offensive de Doc Rivers (« play sheet ») est un secret bien gardé. En plus de 20 ans de carrière, seuls deux meneurs de jeu ont pu y avoir accès : Rajon Rondo et Chris Paul. Les deux principaux meneurs qui ont marqué la carrière de Rivers en tant que coach, chez les Celtics puis les Clippers. Le coach rapporte aujourd’hui qu’un troisième homme vient de recevoir cet « honneur » : Patrick Beverley.

« On fait beaucoup de choses, on lui donne ce plan avant et on le lui laisse, de sorte qu’il puisse étudier les systèmes à chaque temps-mort, » décrit Doc Rivers, dont l’équipe a difficilement retrouvé le chemin de la gagne face aux Knicks. « Il joue vraiment le jeu. Je l’avais déjà fait avec deux meneurs à qui j’avais donné cette feuille, Chris et Rondo. Au-delà de ceux-là, je ne la donne à personne parce que les autres ne peuvent pas le gérer. »

Doc Rivers ajoute que son meneur, qui n’a pas du tout le même profil que les deux précités dans la distribution ou la gestion du jeu, gère de mieux en mieux cette nouvelle responsabilité. Cela induit pour lui une plus grande implication dans le jeu des Clippers, que ce soit balle en main, ou sans, pour relayer au mieux la vision du coach. « On commence à compléter petit à petit cette feuille pour Pat », précise le coach.

« Il était habitué à me crier dessus ces trois dernières années, » sourit le meneur. « Je le vois beaucoup plus sourire que me crier dessus en permanence aujourd’hui. Mais vous me connaissez, tout ce que je fais est pour l’équipe, pour essayer de gagner le maximum de matches possibles. Je me fiche de marquer 40 ou 4 points, j’essaie simplement d’avoir un impact sur le jeu sous n’importe quelle forme. Jusqu’à présent cette année, je parviens à le faire mais j’ai encore beaucoup de travail. »

À voir si cet ajustement va participer à remettre les Clippers dans le bon sens.