Montrezl Harrell réclame le réveil des Clippers

Jae Crowder hérite, on se sait comment, d’un tir grand ouvert dans le corner. L’ailier des Grizzlies ne se fait alors pas prier pour offrir… 24 points d’avance à son équipe (104-80), alors que le buzzer marque la fin du troisième quart-temps. Les joueurs des Clippers, têtes basses, regagnent leur banc tandis que le Staples Center gronde.

Face à Memphis, les Angelenos ont passé une affreuse rencontre, jouée plus tôt qu’à l’accoutumée. En plus de s’incliner lourdement, la troupe de Doc Rivers a encaissé 140 points. Du jamais vu pour cette équipe, pourtant la 6e meilleure défense de NBA.

Après le match, la soupe à la grimace se poursuit. « Première chose, nous ne sommes pas une bonne équipe, » lâche d’emblée Montrezl Harrell, auteur de 28 points et 9 rebonds. « C’est ce que nous devons réaliser et nous réveiller. On reste une équipe qui doit régler certaines choses pour pouvoir gagner soir après soir. »

Serait-ce le manque de liant sur le terrain, évoqué récemment, chez une équipe encore en train de digérer les acquisitions de Kawhi Leonard et de Paul George ? Ou bien de mauvaises ondes qui planeraient dans le vestiaire ? « Je ne sais pas, je ne sais pas, » rétorque l’intérieur des Clippers, interrogé sur ce dernier point. « Ça pourrait être un souci. » Il ajoute : « Ça devrait réveiller l’équipe, lâcher plus de 20 points à domicile, avoir honte, entendre ton propre public te huer quand tu quittes le parquet, ça devrait réveiller tout le monde. »

Privé de Paul George et de Patrick Beverley, Kawhi Leonard énumère de son côté tout ce qui n’a pas été dans ce match : « Pas de défense, pas de communication, pas d’énergie… » « On a eu beaucoup de piqûres de rappel cette saison, » poursuit le champion NBA en titre. « J’ai le sentiment que c’est le milieu de la saison et qu’on commet certaines erreurs qu’on ne devrait pas à ce stade. »

Mais « The Klaw » positive, assurant que son groupe va continuer de progresser. Même tonalité chez Doc Rivers donc l’équipe n’a remporté que cinq de ses dix dernières sorties : « Je ne suis pas inquiet parce que notre bilan est super. Je ne crois pas que nous soyons encore prêts et je le vois. Je ne veux pas qu’on s’imagine que nous sommes déjà suffisamment bons. Parce que ce n’est pas le cas. C’est ce que je disais avant le match. »

Après tout, les Clippers (25 victoires – 12 défaites) restent à la quatrième place de leur conférence, à seulement quatre matches de leurs voisins des Lakers. Mais ce constat ne contente pas Montrezl Harrell : « Soit on se réveille et on trouve des solutions maintenant, soit on va connaître une saison de hauts et de bas jusqu’à la fin. »