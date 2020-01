Encore bousculés, les Clippers évitent finalement le piège tendu par les Knicks

Même si les Clippers ne sont pas à leur meilleur en ce moment, ils sont bien évidemment grands favoris du premier match de ce dimanche soir et New York doit impérativement se mettre d’entrée sur les bons rails.

Marcus Morris et R.J. Barrett s’en chargent en marquant les 9 premiers points de leur équipe, et Julius Randle prend leur suite pour mettre les Knicks devant. Paul George assume son rôle de « go-to-guy » et Montrezl Harrell celui d’energizer en sortie de banc, mais celui des visiteurs enfonce le clou : après 12 minutes, Gotham mène 45-29 !

Les Clippers inversent la tendance

Après ses 8 points dans le premier quart, Montrezl Harrell enchaîne avec 7 points en 90 secondes pour remettre les Clippers dans le bon sens. Son compère Lou Williams trouve son rythme, et celui-ci est souvent élevé : avec ses 8 points en à peine plus d’une minute, il ramène L.A. à égalité. Les scoreurs se relaient vraiment dans le groupe de Doc Rivers, avec 7 points de suite pour PG, 6 pour Lou, et NY ne peut pas suivre : l’écart monte à +12. Avec 9 points dans les quatre dernières minutes de la mi-temps, Marcus Morris limite la casse (76-69). Lui et Barrett combinent 30 points, George, Harrell et Williams en ont inscrit 62 sur les 76 de leur équipe !

Les Knicks rentrent leurs quatre premiers tirs après la pause, mais les Clippers en mettent pendant ce temps 4/6, dont un improbable avec la faute de PG depuis l’arrière du panier. L’ancien Pacer inscrit 9 points en moins de 5 minutes, Mike Miller doit rappeler ses hommes pour trouver une solution (92-83). Le problème, c’est qu’il doit faire entrer des remplaçants qui n’ont pas la même capacité que ceux d’en face à trouver leur rythme et leur efficacité dès leur entrée. Ceux des Clippers enfoncent le clou facilement, mais deviennent presque nonchalants. Le tir à 3-points de Lou Williams à la dernière seconde est le bienvenu (114-100).

Paul George sort pour six fautes à sept minutes de la fin

Marcus Morris est l’homme providentiel des Knicks : après les avoir maintenus à flot en fin de troisième quart-temps, il insiste encore en début de quatrième. Mais il prend aussi sa quatrième faute et NYC ne peut faire mieux que flirter avec la barre des dix unités d’écart. Un petit tournant se produit alors : Frank Ntilikina provoque la sixième faute de Paul George sur un contact alors que les Clippers attaquent. Le challenge de Doc Rivers n’y fait rien, son « go-to-guy » doit aller se rasseoir.

Les Knicks prennent alors le momentum en enchaînant 8 points de suite pour revenir à -3 à 5 minutes de la fin. JaMychal Green marque de loin, Montrezl Harrell claque deux gros dunks, alors que les New-Yorkais paniquent un peu : les locaux conservent deux précieuses possessions d’avance. Même après ce panier avec la faute de Frank Ntilikina puisque le Français rate le lancer.

Lou Williams marque un panier de loin à 2-points, Morris lui répond avec un tir compliqué à 3-points, et il n’y a finalement qu’une possession d’écart et 40 secondes à jouer. Mais le triple sixième homme de l’année va marquer dans le trafic et ne tremble pas derrière sur la ligne des lancers. Les Clippers partent sereinement pour cinq jours de repos, avant un match contre Golden State, alors que les Knicks essaieront de gêner autant les Lakers après-demain.