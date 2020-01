Bientôt dépassé aux points en carrière par LeBron James, Kobe Bryant lui rend hommage

Il ne lui manque que 82 points pour dépasser Kobe Bryant et devenir ainsi le troisième meilleur marqueur de l’histoire de la NBA. Comme un symbole, LeBron James va réussir cet exploit sous le maillot des Lakers, brillamment porté par le « Black Mamba » pendant vingt saisons.

Ce qui ne manquera pas de faire parler, d’ouvrir à nouveau des débats sur ces deux légendes. Des discussions que Kobe Bryant préfère évacuer, en gardien du temple, tout en imprimant la marque de l’ancien Cavalier à Los Angeles.

« Le plus important, c’est le violet et l’or », explique Kobe Bryant. « C’est mon sang. Et on doit tous penser ainsi. Il n’y a que les Lakers qui comptent, avec ceux qui l’incarnent, et pas les joueurs. En arrivant ici, LeBron fait désormais partie de la confrérie, c’est un Laker. On doit le voir comme ça et s’en féliciter en appréciant ce joueur, cet athlète. Ce qu’il réalise, c’est véritablement remarquable. »

Les Lakers partent pour quatre matches de suite à l’extérieur, et pour LeBron James, c’est donc amplement suffisant pour marquer ces 82 points nécessaires mais si on imagine qu’il n’y parvient pas, cela pourrait arriver au Staples Center. Pour rendre la soirée encore plus inoubliable, Kobe Bryant sera-t-il présent ? « Non, je n’irai pas au match », répond le quintuple champion. « Je préfère que ce soit son moment. »

Encore une fois, réunion de stars ou non, la performance de LeBron James s’inscrira dans une montagne de comparaisons, comme ce fut le cas (entre autre moment) quand Kobe Bryant a dépassé Michael Jordan à ce même classement en mars 2019.

« Ça me fait rire », commente le retraité. « Les gens sont passionnés par ça, je le comprends, c’est la culture du débat et les fans ne vont jamais s’arrêter. Jamais. Pour les athlètes, moi ou LeBron, on ne participe à tout ça. Ici, à Los Angeles, on est tellement gâté, avec tant de grands sportifs, qu’on pourrait avoir tendance à minimiser ceux qui sont présents à l’heure actuelle. Cela m’est arrivé avec Magic Johnson. Mais on doit profiter des joueurs qui évoluent actuellement : on a les chances d’avoir LeBron et Anthony Davis chaque soir. Ce n’est pas normal. Il faut apprécier ça. »